KAZKA отпраздновала миллион подписчиков на YouTube и анонсировала выход альбома: фото

Популярная украинская группа KAZKA отпраздновала миллион подписчиков на ютуб-канале! Коллектив устроил шумную вечеринку в одном из заведений Киева. Также музыканты анонсировали, что уже этой осенью презентуют новый альбом.

На празднование пригласили звезд украинской эстрады, друзей музыкантов. Канал коллектива создали в 2017 году и за достаточно короткое время удалось достичь желаемого результата.

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Миллион подписчиков на ютубе KAZKA

Уже совсем скоро от представителей ютуба в Украине группа должна получить "Золотую кнопку". А пока музыканты радуются, что за их творчеством следит такое количество людей и ежемесячно эта цифра увеличивается.

"Для нас цифра в один миллион подписчиков – это огромная награда от наших фанатов. Мы счастливы, что наша музыка нравится такому большому количеству людей, и рады, что к нашей вселенной KAZKA SVIT ежемесячно присоединяются новые поклонники", – поделилась солистка группы Александра Зарицкая.



KAZKA празднует миллион подписчиков на ютубе / Фото НВ

На вечеринке группа также представила обновленный логотип вселенной KAZKA SVIT. Он станет обложкой нового альбома.



Обновленный логотип KAZKA SVIT / Фото из инстаграма KAZKA.WORLD

Что известно о KAZKA

KAZKA – украинский музыкальный коллектив, исполняющий поп-музыку с элементами электро-фолка.

Коллектив начал существовать в 2017 году. В его состав входят: солистка Александра Зарицкая, свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш.

Группа уже успела стать: "мировой сенсацией", "феноменом украинской эстрады", "Прорывом года" по версии музыкальной премии М1 Music Awards.

KAZKA – первая украиноязычная группа, которая попала в SHAZAM и стала рекордсменом среди украинских исполнителей на ютубе.

Сингл "Плакала" возглавил музыкальные рейтинги в десятке стран.

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