Одним из городов, где у исполнителей на 14 мая был запланирован концерт, стала Гаага. На днях Владимир Зеленский также посетил Нидерланды и встретился с королем Виллемом-Александром.

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Участники группу KAZKA решили посетить в Международный суд ООН, чтобы "передать привет" Путину. Ведь именно это учреждение сейчас рассматривает иск Украины против России.

Музыканты во главе с Александрой Зарицкой сделали красноречивое фото с украинским флагом на фоне здания суда с плакатом в руках. Звезды призвали российского диктатора поскорее приезжать в Гаагу.

"Ждем тебя здесь, х*йло!", – написали в обращении артисты. Кроме того, фронтменка группы Зарицкая в шутку спросила подписчиков, кому занять место в первом ряду.



Группа KAZKA обратилась к Путину из Гааги / Фото из инстаграммы группы

В комментариях украинцы поддержали призыв группы KAZKA и заявили, что также с нетерпением ждут увидеть российского лидера на скамье подсудимых:

"Класс, как мне это нравится".

"Скорее бы он туда доехал. Слава Украине!"

"Круто, что все понимают, кого именно ждут".

"Фото, которое сделало мой день".

"Ждем с нетерпением".

"Это самое офигенное, что я видела от наших звезд, украинцы – это любовь".

"Ему нужно в ад или в психбольницу! Он ответит за преступления и его друзья! Всем мира и согласия, мирного неба, Kazka band".

"Это лучшее что я видела"!

К слову, 13 мая в Ливерпуле прошел финал песенного конкурса Евровидения-2023. Грандиозное событие началось в 22 часа, а вскоре в Украине началась воздушная тревога, а родной город группы Tvorchi подвергся ракетной атаке. Ужасные кадры последствий удара артисты увидели за 10 минут до выхода на сцену.

Позже вся команда TVORCHI, находившаяся в гримруме, подняла в прямом эфире на 160 миллионов зрителей со всего мира табличку с названием города TERNOPIL, чтобы привлечь внимание Европы к тому ужасу, который происходит прямо сейчас.