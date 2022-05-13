С каждой неделей труднее доставать деньги, – Горбунов признался, зарабатывает ли во время войны

Украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов рассказал, что нет сейчас источника доходов. Но он только тратит, как и каждый украинец.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов рассказал, что у него нет возможности зарабатывать средства. Вместо этого он только тратит на ВСУ.

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Юрий Горбунов о заработке

"А как я могу сейчас зарабатывать? Сейчас, может, бизнесмены, имеющие свои супермаркеты или кто-то на рынке зарабатывает. Мы сейчас никак не зарабатываем, только тратим, но это траты, которые являются вкладом в победу. Не может быть сейчас людей в нашей стране, которые не вносят вклад в победу. Иначе это не граждане нашей страны", – считает телеведущий.

Шоумен добавил, что сейчас те, кто отдавали на благотворительность, могут отдавать гораздо меньше. Но и это не умаляет их вклад.

Конечно, раньше тот, кто может отдать несколько тысяч долларов, сейчас отдает несколько тысяч гривен. Сейчас люди раскрыли свои подушки, заначки, но они все равно тратят на армию,

– поделился Юрий Горбунов.

Продюсер рассказал, что работает в союзе предпринимателей кино и телеиндустрии. В нем есть бизнесмены, которые покупают машины скорой помощи, передают их в больницы. Юрий признался, что когда прибывает в военные, нет времени и сделать фото, потому что "все в таком режиме, что нужно не сейчас, а на вчера".

"Все сходятся во мнении, что с каждой неделей труднее и труднее доставать деньги и трудно находить людей, у которых есть что-то отдать и трудно это покупать, не говоря уже о том, что сейчас огромные очереди на таможнях с той стороны, чтобы заехать в Украину Это и наши граждане возвращаются, и огромное количество гуманитарной помощи и в том числе фуры, бензовозы, которые завозят топливо. Ситуация меняется, но стоять в стороне и ждать, когда мы победим и заживем своей жизнью, просто сидеть и ничего не делать – это преступление сейчас. Каждый должен что-то прилагать, делать максимально, что оно может", – подытожил Горбунов.

, Игорь Кондратюк также рассказывал, что не получает никакого заработка . Он добавил, что вышел на пенсию, ведь недавно ему исполнилось 60 человек.

Полное интервью Юрия Горбунова: смотрите видео онлайн