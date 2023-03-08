Напомнил об Украине: Казак Сиромаха трогательно спел в центре Парижа – мощное видео

Украинский исполнитель KOZAK SIROMAHA решил напомнить об Украине и нашей борьбе за границей. Артист прямо в центре Парижа возле Эйфелевой башни спел украинскую песню.

Певец показал мощное видео в своем Instagram. В сообщении Казак Сиромаха подчеркнул, что нужно напомнить миру об Украине и что победа будет за нами.

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По его словам, раньше весь мир узнал свою мать — Украину, и теперь нельзя дать всем забыть.

Хочется, чтобы они не забывали, что судьба планеты сейчас разрешается в Украине. Поэтому воспринимаем все как есть, действуем с чистым умом и мыслями. Только победа,

– написал Казак Сиромаха.

Артист трогательно спел украинскую песню, в которой важна фраза "За зимой придет весна".

В сети украинцы поддержали исполнителя:

Очень круто! На фоне Эйфелевой башни наш украинский казак поет наши песни французам. Это ведь фантастика.

Благодарю Вас, казаче! То, что Вы делаете – потрясающе и невероятно круто!! Слава Украине.

Спасибо Вам большое. Вы несете нашу самобытную культуру и возрождаете традиции и обычаи.

Дай Бог, чтобы человечество это поняло и перестало быть таким циничным, как сейчас есть.

Казачьему роду нет перевода.

К слову, на днях KOZAK SIROMAHA выпустил клип на известную песню "Засвет встали казаченьки", которую приписывают полтавской песеннице Марусе Чурай. Стихи, которые легли в основу музыкального произведения, воспевают мужество и победы украинских воинов, которые едут защищать родную землю от врага.