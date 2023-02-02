8 лет без "Скрябина": треки Андрея Кузьменко, которые перепевают его коллеги

Лидер легендарной группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб 8 лет назад, но его творчество продолжает звучать. Артист живет, пока живет его музыка, поэтому коллеги исполнителя перепевают чувственные треки на своих концертах, записывают собственные аранжировки.

Для миллионов украинцев Андрей был примером искренности, простоты и человечности. За свою жизнь он написал десятки проникновенных хитов, которые до сих пор звучат на улицах городов, вызывают мурашки по коже. И даже в исполнении других музыкантов душа и смысл знаковых песен "Скрябина" остаются такими же.

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Голос Андрея всегда звучит в каверах на его песни. Глубокие и проницательные тексты представляют собой воплощение мыслей "Кузьмы". Иногда резкие и прямолинейные, но такие правдивые. Далее в подборке 24 Канала слушайте "голос" легендарного Кузьменко в песнях его друзей и коллег.

Каверы, записанные после гибели "Кузьмы"

"Антитела" – "Люди, як кораблі"

Песню о разлуке и боли Тарас Тополя и группа "Антитела" спели по-своему в 2015 году. Это произошло на концерте памяти "Кузьмы". С тех пор музыканты постоянно исполняют этот хит на своих концертах, отмечая, что "Скрябин" всегда будет с нами.

"Антитела" – "Люди, як кораблі": смотрите видео онлайн

Святослав Вакарчук – "Мовчати"

Лидер группы "Океан Эльзы" написал кавер-версию на хит товарища сразу после его гибели. В треке Вакарчук выразил всю боль потери, которая тогда была внутри.

"Святослав Вакарчук" – "Мовчати": смотрите видео онлайн

Pianoбой – "Шампанські очі"

Легкая, светлая и романтическая композиция стала для многих прекрасным воспоминанием о первом поцелуе или первом свадебном танце. А в исполнении Дмитрия Шурова ее впервые услышали ровно через 10 лет после написания – в 2016 году. Но этот трек популярен до сих пор.

Pianoбой – "Шампанські очі": смотрите видео онлайн

"Бумбокс" – "Спи собі сама"

Этот хит "Скрябин" выпустил в 2003 году. До сих пор это одна из самых популярных украиноязычных песен. Андрей Хливнюк чрезвычайно чувственно перепел трек на концерте памяти "Кузьмы".

"Бумбокс" – "Спи собі сама": смотрите видео онлайн

Валерий Харчишин – "Кинули"

Лидер группы "Друга Ріка" создал кавер-композицию на песню "Кинули", которая в 2009 году вошла в альбом Кузьменко "Моя Эволюция".

Валерий Харчишин – "Кинули": смотрите видео онлайн

Тарас Чубай – "Птахи"

Эту композицию выпустили еще в 1995 году в составе альбома "Птахи". А кавер-версию Тарас Чубай записал в год смерти Кузьменко.

Тарас Чубай – "Птахи": смотрите видео онлайн

Каверы для фильма "Я, "Победа" и Берлин"

Многие каверы на хиты "Скрябина" вышли в год начала полномасштабной войны. Многие стали саундтреками фильма "Я, "Победа" и Берлин", который сняли по повести Андрея Кузьменко.

DZIDZIO – "То моє море"

В январе DZIDZIO презентовал кавер песни "То моє море". Хит до сих пор вдохновляет людей, в нем говорится о желании быть собой, мечтать и воплощать свои фантазии в жизнь, свободу и умение обрести свою семью.

DZIDZIO – "То моє море": смотрите видео онлайн

"Антитела" – "Чорнобиль форева"

Еще один саундтрек к фильму презентовала группа "Антитела", которая раньше перепевала легендарную "Люди, як кораблі". По словам Тараса Тополи, это песня, наверное, его 5 – 6 классов. Именно в это время он познакомился с творчеством Андрея Кузьменко и группы "Скрябин".

"Антитела" – "Чернобиль форева": смотрите видео онлайн

Джамала – "Хай буде так, як хочеш ти"

Этот трек не столь известен, как некоторые другие синглы Кузьмы, но также прозвучит в роуд-муве "Я, "Победа" и Берлин" в исполнении победительницы Евровидения-2016.

Джамала – "Хай буде так, як хочеш ти": смотрите видео онлайн

ТНМК – "Кольорова"

Яркая и откровенная песня "Кольорова" появилась в 2009 году. Она поражает своим озорным содержанием, но в последней строчках имеет настоящий смысл. Создатели фильма ее глубоко ассоциируют с самым вайбом фильма "Я "Победа" и Берлин".

ТНМК – "Кольорова": смотрите видео онлайн