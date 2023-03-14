Катрин Денев – Украинку, Ален Делон – Шевченко: на французском ТВ зачитали украинские стихи

К годовщине полномасштабной войны во Франции была снята спецпрограмма "Лицом к Украине". В ней киноактеры Катрин Денев и Ален Делон зачитали по-французски стихи украинских поэтов – Леси Украинки и Тараса Шевченко.

О поддержке Украины на французском телеканале TV5 Monde рассказали в Министерстве культуры и информационной политики. В твиттере опубликовали видео, как 79-летняя Катрин Денев проникновенно читает стихотворение Леси Украинки "Надія" на фоне нашего сине-желтого флага.

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Катрин Денев зачитала стихотворение Леси Украинки

Известная на весь мир французская киноактриса выбрала для декламирования первое стихотворение Леси Украинки "Надія". Она написала его в 1880 году, когда узнала, что ее тетю Елену Косач выслали в Сибирь за участие в революционном движении.

В поэзии есть такие строки: "Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна. Надія вернутись ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну". В исполнении Катрин Денев они прозвучали на французском.

Всемирно известная французская актриса Катрин Денев в эфире канала TV5 Monde зачитала стихотворение Леси Украинки "Надія" на французском,

– прокомментировали в Минкульте.

Ален Делон продекламировал "Заповіт" Шевченко

В программе "Лицом к Украине" принял участие звезда фильма "На ярком солнце" Ален Делон, чье имя стало символом мужской красоты. Он зачитал "Заповіт" Тараса Шевченко на французском языке.

Напомним, Катрин Денев поддержала Украину еще на Венецианском кинофестивале в сентябре 2022 года. Она появилась в рубашке с сине-желтым значком, но от комментариев о войне России с Украиной отказалась. "Я не хочу высказываться, потому что все становится хуже и хуже. Мой ум и мой дух с ними каждый день, но я не буду делать никаких заявлений", – сказала звезда кино на пресс-конференции.

Кстати, в июле 2019 года Катрин Денев прилетала в Украину на Одесский международный кинофестиваль.