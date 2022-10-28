Katya Chilly прокомментировала Нацотбор Евровидения, куда ее снова не взяли: ее поддержала Мозговая

Общественное обнародовало лонглист Нацотбора Евровидения-2023, в который вошли 36 участников. Среди них нет Katya Chilly, которая в очередной раз присылала свою песню, но не прошла. Певица заявила, что в этот раз ей уже не горько.

На Национальный отбор Евровидения в 2023 году подалось почти 300 участников. Как выяснилось, Katya Chilly тоже написала песню, которая могла бы покорить Европу. Однако музыкальный продюсер Дмитрий Шуров ее не оценил и в лонглист не взял. Певица прокомментировала то, что снова очутилась за бортом.

Напомним Jerry Heil, Козак, которого поддерживает Kalush: кто вошел в лонглист Нацотбора Евровидения-2023

Katya Chilly отреагировала, что ее снова не взяли на Нацотбор.

Наша песня снова не прошла первый отборочный Евровидения. Ну и ладно. Нет, не горько, не удивлена. Посмотрю, кто пройдет,

– прокомментировала Katya Chilly.

"Это просто берега. Значит мое русло другое в этом году", – добавила певица в комментариях.

Как отреагировала сеть

это не первый раз Katya Chilly недовольна результатами Нацотбора Евровидения. В прошлом году она возмущалась , что ее "гениальную песню, которая, безусловно, могла привезти победу", не пропустили даже в первый отборочный тур. Тогда певица жаловалась, что ее попросту не хотят брать на телевидение.

Katya Chilly поддержала продюсер Елена Мозговая. Она считает, что этот конкурс ей ни к чему: "Зачем оно тебе".

Поклонники Katya Chilly пишут, что ее музыка слишком глубока для Евровидения, куда якобы берут попсовые песни. Некоторые даже намекают на коррупцию на Нацотборе: