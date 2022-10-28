Katya Chilly прокомментировала Нацотбор Евровидения, куда ее снова не взяли: ее поддержала Мозговая
Источник:Katya Chilly
Общественное обнародовало лонглист Нацотбора Евровидения-2023, в который вошли 36 участников. Среди них нет Katya Chilly, которая в очередной раз присылала свою песню, но не прошла. Певица заявила, что в этот раз ей уже не горько.
На Национальный отбор Евровидения в 2023 году подалось почти 300 участников. Как выяснилось, Katya Chilly тоже написала песню, которая могла бы покорить Европу. Однако музыкальный продюсер Дмитрий Шуров ее не оценил и в лонглист не взял. Певица прокомментировала то, что снова очутилась за бортом.
Напомним Jerry Heil, Козак, которого поддерживает Kalush: кто вошел в лонглист Нацотбора Евровидения-2023
Katya Chilly отреагировала, что ее снова не взяли на Нацотбор.
Наша песня снова не прошла первый отборочный Евровидения. Ну и ладно. Нет, не горько, не удивлена. Посмотрю, кто пройдет,
– прокомментировала Katya Chilly.
"Это просто берега. Значит мое русло другое в этом году", – добавила певица в комментариях.Напомним, это не первый раз Katya Chilly недовольна результатами Нацотбора Евровидения. В прошлом году она возмущалась, что ее "гениальную песню, которая, безусловно, могла привезти победу", не пропустили даже в первый отборочный тур. Тогда певица жаловалась, что ее попросту не хотят брать на телевидение.
Как отреагировала сеть
Katya Chilly поддержала продюсер Елена Мозговая. Она считает, что этот конкурс ей ни к чему: "Зачем оно тебе".
Поклонники Katya Chilly пишут, что ее музыка слишком глубока для Евровидения, куда якобы берут попсовые песни. Некоторые даже намекают на коррупцию на Нацотборе:
- "Я не понимаю этого. И других причин, кроме коррупции, в этом отказе не вижу";
- "У вас слишком высокий уровень для Евровидения";
- "Мне кажется, что твое творчество выше Евровидения, и это очевидно";
- "Тебя и так все знают";
- "Мы полюбили вас без Евровидений и модных трендов, Катя. Счастье, что вы у нас есть. И поете нам новую, сильную, полную чудес судьбу. Спасибо";
- "Тебе реально не нужно тратить столько времени и ресурсов на то Евровидение. Во вселенной на тебя свои планы. Но я бы очень хотела, чтобы мир ассоциировал Украину с тобой – такой искренней, щедрой, отважной и невероятно талантливой";
- "Ты самая лучшая. Была и будешь. Дело в том, что ты "глубокая", а таких людей мало. Большинство просто не дотягивают до понимания твоей глубины. Вот и все";
- "Жаль. А за тем, что будет происходить на Нацотборе, надо будет следить, потому что там почти каждый раз какой-то зашквар".