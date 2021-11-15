"Катя все испортила": в сети раскритиковали Екатерину Кухар за танец с Артуром Логаем

В 11 выпуске шоу "Танцы со звездами" судьи освободили свои кресла за столом и танцевали вместе с участниками. Однако выступление Екатерины Кухар не понравилось зрителям, за что ее раскритиковали в сети.

Судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар стала в трио вместе с актером Артуром Логаем и его партнершей Анной Карелиной. Они станцевали под песню Монатика "Каждый раз".

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Екатерина, Анна и Артур станцевали зажигательную самбу. За своё выступление они получили хороший балл от судей – 29.

Реакция сети

Однако в комментариях пользователи не согласились с членами жюри, которые ставили трио оценку. Самая большая критика полилась в сторону Екатерины Кухар, которую даже сравнили с партнершей Логая Карелиной.

"Боже, Карелина даже Кухар "дала прикурить". Очень круто";

"Кате только в балете танцевать! Ноги дрожат, в ритм не попадает. Хорошо, что знает теорию... Танец такое";

"Худший номер Логая. И Катя по сравнению с партнершей выглядела не очень";

"При всем уважении к Артуру, девушки двигались, а он совсем не танцевал, на руках держит хорошо партнерш, но что это было грудью, не сальса, а "цыганочка", когда наконец будет танец, а не просто отдельные движения";

"Кухар танцует хуже некоторых участников";

"И где сальса, Артур?";

"Технически танец не удался. Поддержки в том числе, не поймал партнершу";

"Мне кажется, Катя все испортила, не очень. Ей самой нужно поработать над турлянчиками и фуэте. А сама пара сильная, я думаю, они будут в финале".

Однако есть и фаны, которые оценили выступление трио только положительно, но их гораздо меньше:

"Самые лучшие";

"Вот рвань. А от Екатерины не ожидала, что она может танцевать что-то другое кроме балета. Просто бомба. Лучший танец с парой, который танцевала Екатерина за всю историю этого шоу. Трио – невероятное, танец – фантастический. Крутяк!";

"Анна и Екатерина шикарные";

"Огонь";

"Очень круто. Мы за них";

"Просто невероятные. Они самые лучшие".

Артур Логай отреагировал на критику

Артур Логай в инстаграм-сторис поблагодарил Екатерину Кухар за смелость и совместный танец. Также он ответил всем хейтерам балерины.

Друзья, быть злыми и ругать Катю за то, что вы не можете сделать лучше, некрасиво. Не надо ее оскорблять, потому что она потрясающая и крутая,

– подчеркнул актер.