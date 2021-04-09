Катя Сильченко прикрыла обнаженное тело большим бантом: провокационный кадр
Успешный украинский дизайнер Катя Сильченко ошеломила чрезвычайно откровенным фото. Она позировала спиной к камере обнаженной, прикрыв тело большим белым бантом.
Источник:инстаграм Кати Сильченко
Дизайнер оригинальным способом решила анонсировать выход новой свадебной коллекции. Сексуальным кадром она взбудоражила воображение поклонников.
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Соблазнительное фото Кати Сильченко
Знаменитость появилась перед зеркалом, стоя спиной к камере. Она надела белый топ из новой коллекции с большим бантом сзади. Так звезда прикрыла аппетитные обнаженные ягодицы. Волосы красиво падали на спину, что придавало образу обаяния. Такой провокационный look Катя соединила с босоножками белого цвета на высоком каблуке.
Модельер продемонстрировала стройную фигуру и похвасталась длинными ножками.
Сексуальный образ Кати Сильченко / Фото с инстаграму Кати Сильченко
Публикация заинтересовала подписчиков, которые не прекращают оставлять в комментариях комплименты в адрес Кати:
- "Шикарные ножки!"
- "У Кати лучшие ноги этой страны!"
- "Безупречно!"
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