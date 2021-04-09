Успешный украинский дизайнер Катя Сильченко ошеломила чрезвычайно откровенным фото. Она позировала спиной к камере обнаженной, прикрыв тело большим белым бантом.

Дизайнер оригинальным способом решила анонсировать выход новой свадебной коллекции. Сексуальным кадром она взбудоражила воображение поклонников.

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Соблазнительное фото Кати Сильченко

Знаменитость появилась перед зеркалом, стоя спиной к камере. Она надела белый топ из новой коллекции с большим бантом сзади. Так звезда прикрыла аппетитные обнаженные ягодицы. Волосы красиво падали на спину, что придавало образу обаяния. Такой провокационный look Катя соединила с босоножками белого цвета на высоком каблуке.

Модельер продемонстрировала стройную фигуру и похвасталась длинными ножками.



Сексуальный образ Кати Сильченко / Фото с инстаграму Кати Сильченко

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