Катя Сільченко прикрила оголене тіло великим бантом: провокативний кадр
Успішна українська дизайнерка Катя Сільченко приголомшила надзвичайно відвертим фото. Вона позувала спиною до камери оголеною, прикривши тіло великим білим бантом.
Джерело:інстаграм Каті Сільченко
Дизайнерка в оригінальний спосіб вирішила анонсувати вихід нової весільної колекції. Сексуальним кадром вона розбурхала уяву прихильників.
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Спокусливе фото Каті Сільченко
Знаменитість постала перед дзеркалом, стоячи спиною до камери. Вона одягнула білий топ з нової колекції з великим бантом ззаду. Так зірка прикрила апетитні оголені сідниці. Волосся гарно спадало на спину, що додавало образові звабливості. Такий провокативний look Катя поєднала з босоніжками білого кольору на високих підборах.
Модельєрка продемонструвала струнку фігуру та похизувалася довгими ніжками.
Сексуальний образ Каті Сільченко / Фото з інстаграму Каті Сільченко
Публікація зацікавила підписників, які не припиняють залишати в коментарях компліменти на адресу Каті:
- "Шикарні ніжки!"
- "У Каті найкращі ноги цієї країни!"
- "Бездоганно!"
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