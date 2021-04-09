Успішна українська дизайнерка Катя Сільченко приголомшила надзвичайно відвертим фото. Вона позувала спиною до камери оголеною, прикривши тіло великим білим бантом.

Дизайнерка в оригінальний спосіб вирішила анонсувати вихід нової весільної колекції. Сексуальним кадром вона розбурхала уяву прихильників.

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Спокусливе фото Каті Сільченко

Знаменитість постала перед дзеркалом, стоячи спиною до камери. Вона одягнула білий топ з нової колекції з великим бантом ззаду. Так зірка прикрила апетитні оголені сідниці. Волосся гарно спадало на спину, що додавало образові звабливості. Такий провокативний look Катя поєднала з босоніжками білого кольору на високих підборах.

Модельєрка продемонструвала струнку фігуру та похизувалася довгими ніжками.



Сексуальний образ Каті Сільченко / Фото з інстаграму Каті Сільченко

Публікація зацікавила підписників, які не припиняють залишати в коментарях компліменти на адресу Каті: