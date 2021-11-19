Известная украинская телеведущая на личной странице в инстаграме опубликовала фотографии с младшим сыном. Звезда поделилась, что сегодня, 19 ноября, малышу исполнилось 3 месяца.

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Новые фото сына Кати Осадчей

Катя Осадчая устроила нежную фотосессию в одной из комнат своего дома. Она сидела в кресле и держала на руках трехмесячного Даниила. Фотографии делали с такого ракурса, что можно было увидеть лицо малыша.

Сама телеведущая предстала в романтическом образе. Она позировала перед камерой в белых джинсах и светлой блузке с мелким принтом и рюшами.

Катя Осадчая решила не дополнять образ аксессуарами. Волосы она распустила и выровняла, а черты лица подчеркнула легким макияжем.

Сегодня Данилу три месяца. Три месяца нового ощущения многоканальной любви к сыновьям, когда любви хватает на троих. Даниил еще даже не представляет, какие у него крутые братья и какая интересная жизнь у него впереди,

– призналась звезда.



Катя Осадчая с младшим сыном / Фото из инстаграма Кати Осадчей



​Катя Осадчая с младшим сыном / Фото из инстаграма Кати Осадчей



​Катя Осадчая с младшим сыном / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Поклонники активно комментируют новые фотографии телезвезды с сыном. Чувственная фотосессия мгновенно очаровала сеть:

"Красивые";

"Боже, как это мило";

"Поздравляем и желаем еще больше любви";

"Мои поздравления. Пусть растет здоровенький и будет счастлив";

"Мои поздравления родителям и малышу";

"Искренние поздравления";

"Какие крутые родители";

"Невероятно нежная! Мадонна! Очаровательная".

Добавим, что супружеская чета Кати Осадчей и Юрия Горбунова имеют напряженный график. Поэтому звездные родители часто "подменяют" друг друга и ухаживают за младшим сыном по очереди. На днях шоумен показал, как кормит Даниила, когда его мама на съемках.