Куча россиян, поесть невозможно, – Катя Осадчая разозлилась из-за оккупантов в Финляндии

На днях Катя Осадчая с коллегами-артистами выехала на съемки в Финляндию. Однако Хельсинки произвели на нее неоднозначное впечатление. Все из-за россиян, которые там повсюду.

Из-за частичной мобилизации россияне массово убегают из своего болота, и почему-то едут в Европу. Это не на шутку возмущает телеведущую Катю Осадчую, которая впервые за долгое время вsехала из Украины в Финляндию, и была шокирована, что та приютила испуганных оккупантов.

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Катя Осадчая разозлилась из-за россиян в Финляндии

Из минусов – куча россиян. Как отличить россиянина от финна? У россиянина глаза ср*щего пса. Испуганные, но с надеждой, что в Европе как-нибудь разрулится. Вопрос один – какого финны их до сих пор пускают? Если я не вцеплюсь никому в горло, будет чудом,

– эмоционально поделилась Катя Осадчая.

"Отвлекаюсь в сувенирных магазинах. Поесть невозможно, везде сидят оккупанты", – добавила ведущая в следующей инстаграм-сторис.

Катя Осадчая о россиянах в Финляндии / Скриншот по инстаграм-сторис

Почему Осадчая улетела в Финляндию

Катя Осадчая гневно высказывалась о протестах в россии из-за частичной мобилизации. Она отмечала, что россияне – "не народ, а хлам", ведь вышли кричать "нет войне" только тогда, когда поняли, что тоже могут умереть в Украине.

В Финляндию Катю Осадчую пригласили продюсеры самого популярного там проекта "Песня моей жизни". Они решили отснять спецвыпуск, посвященный Украине, и позвали в Хельсинки украинских звезд – Тараса Тополю, Надю Дорофееву, Тимура Мирошниченко, а Осадчую выбрали ведущей. Все для того, чтобы наши селебрити рассказали финнам о войне на примере своих историй и жизни.

У продюсеров шоу "Песня моей жизни" появилась идея сделать выпуск, посвященный Украине. На украинском языке, пригласить украинских артистов и украинскую ведущую. В прайм-тайм на финском телевидении мы будем говорить об Украине, о страшном терроре на нашей земле и ужасной стране-террористе россии. Спасибо за гостеприимство и за возможность говорить об Украине на всю Европу,

– поблагодарила Катя Осадчая в своем профиле.

К сову, в интервью 24 каналу продюсер "Голоса страны" и "Танцев со звездами" Владимир Завадюк, также работавший над спецвыпуском в Финляндии, рассказывал, что в первые дни полномасштабной войны с ним связалось много коллег из-за границы. Они пытались помочь и возможностями, и проектами, и советами.

"Сразу постирались границы, любые барьеры. Мы почувствовали, что наши коллеги из-за границы готовы нам помогать, делать с нами продукт. Это довольно классно. Я думаю, что настоящие серьезные продакшены еще впереди", – делился Завадюк в августе.

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