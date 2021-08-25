Катя Осадчая вернулась к работе через 5 дней после родов: фото в синем платье

Украинская телеведущая Катя Осадчая 19 августа родила сына. 24 августа она уже вернулась к съемкам. Звезда побывала на концерте итальянского певца Андреа Бочелли, который в День Независимости состоялся в Киеве.

Катя Осадчая понятия не имела, что роды могут начаться 19 августа. Поэтому на еще несколько недель у нее было запланировано много работы. Большинство дел Осадчая отменила, однако в День Независимости все-таки вернулась к съемкам.

Смотрите также Мой любимый, – Катя Осадчая трогательно поздравила Горбунова с днем рождения

Катя Осадчая на концерте Андреа Бочелли

Телеведущая вместе с мужем побывала на концерте итальянского певца Андреа Бочелли, который состоялся на площади Конституции. В инстаграм-сторис знаменитость обнародовала несколько кадров, где показала, как готовится к съемкам. Кате делали макияж и прическу.

На торжественное мероприятие Осадчая приехала в роскошном длинном платье синего цвета. Визажистка собрала волосы Екатерины в аккуратную прическу сзади и довершила ее элегантным аксессуаром в тон наряда. На лице ей сделали макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах. Среди украшений ведущая решила дополнить аутфит роскошными серьгами с синими камешками.



Катя Осадчая готовится к съемкам / Скриншот инстаграм-сторис ведущей



Катя Осадчая в гримерке / Скриншот инстаграм-сторис ведущей

На концерте Андреа Бочелли вместе с Катей был ее муж Юрий Горбунов. Он позировал рядом с любимой в черном костюме. Отметим, 24 августа ведущий праздновал день рождения, поэтому у него был двойной праздник.



Осадчая и Горбунов на концерте Андреа Бочелли / Скриншот инстаграм-сторис ведущей



Концерт Андреа Бочелли / Скриншот инстаграм-сторис ведущей

После концерта Катя Осадчая пообщалась с Джамалой, которая выступала вместе с легендарным исполнителем. Новое интервью певицы уже совсем скоро увидят украинские телезрители.



Катя Осадчая с Джамалой / Скриншот инстаграм-сторис ведущей

Также ведущая сняла сюжет с семьей премьер-министра Украины Дениса Шмигаля. Разговор состоялся у Мариинского дворца.



Осадчая и Горбунов с семьей Шмигаля / Скриншот инстаграм-сториз ведущей