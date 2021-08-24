Катя Осадчая сделала любимому лучший подарок ко дню рождения – родила сына. Она не устает повторять мужчине нежные слова и еще раз отмечает, что любит его всем сердцем.

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Осадчая поздравила Горбунова с днем ​​рождения

На личной странице в инстаграме ведущая опубликовала несколько ярких фото с любимым. На фотографиях Катя и Юрий нежно обнимают друг друга и горячо целуют. Они не стесняются показывать чувства. А на лицах влюбленных всегда сияют улыбки.

Мой любимый, мой Юра! Ты человек, которого только может намечтать себе женщина. Ты заботливый и внимательный, любящий и мудрый. Наш предыдущий год был насыщен событиями и теперь мы с тобой родители двух детей. Наш младший торопился, чтобы сегодня поздравить тебя лично. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты был счастливым!

– с нежностью написала Екатерина.



Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото с инстаграма ведущей



Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото с инстаграма ведущей



Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото с инстаграма ведущей



Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото с инстаграма ведущей



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму ведучої



Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото с инстаграма ведущей



Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото с инстаграма ведущей

Юрий Горбунов лаконично ответил жене: "Благодарю тебя, любовь моя!". Также в своем инстаграме он опубликовал совместное селфи с Катей, которое сделал во время парада ко Дню Независимости.

Ты, Катенька, и наши сыночки – мой лучший подарок! Спасибо тебе!

– написал Горбунов под снимком.



Осадчая и Горбунров на параде ко Дню Независимости / Фото с инстаграма ведущего

В комментариях под заметкой подписчики Екатерины также оставляют в адрес ее мужа немало приятных слов и поздравлений.

"С Днем рожденья!"

"Поздравляю! Вы такая замечательная пара!"

"Счастье Юре и вашей семье!"

"Поздравляю! Здоровья, мира и добра!"

"Вы прекрасны!"

Отметим, по случаю дня рождения Юрия Горбунова мы подготовили материалы о его работе ведущего и семейной жизни, а также подборку самых популярных фильмов, в которых он сыграл роли.