Екатерина уже не впервые обнародует в сети подобные снимки. Она является поклонницей грудного вскармливания и в перерыве между съемками всегда находится возле малыша.

Смотрите также Катя Осадчая показала, как в гримерке кормит сына грудью

Катя Осадчая кормила сына

Ведущая распространила в своем инстаграме фото, на котором позирует с сыном Даниилом, которому 19 октября исполнится 2 месяца. Звезда сидела в гостиной собственного загородного поместья, держа малыша на руках.

Осадчая надела джинсы и молочную рубашку с черным принтом. Поскольку дома она предпочитает натуральную красоту, то и на этот раз отдыхала от макияжа и прически. Волосы женщина собрала в хвост, а на лицо не наносила косметику.



Катя Осадчая кормила сына / Фото из инстаграма ведущей

Напомним, впервые Катя показала, как кормит сына еще в роддоме. Тогда она сфотографировалась в зеркале, держа Даниила на руках. Ведущая была одета в белую рубашку.