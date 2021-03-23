Украинская телеведущая Катя Осадчая отправилась в рабочую поездку в Грузию. Она активно делится фотографиями оттуда и даже опубликовала селфи с прогулки по грузинскому лесу.

Катя Осадчая часто показывает поклонникам закулисье своей работы. Она показывает эксклюзивные кадры со съемок и значительное внимание уделяет аутфитам. Однако на странице ведущей в инстаграме есть и много кадров из повседневной жизни.

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Катя Осадчая в Грузии

В период пандемии знаменитость не побоялась улететь за границу. В Грузии она готовит новые интересные интервью для зрителей "Светской жизни". А в свободное от работы время наслаждается красотой местной природы.

Похоже, что звезда решила прогуляться по грузинскому лесу. Судя по геолокации, он расположен в Тбилиси. Поскольку погода была достаточно прохладной, то для прогулки ведущая выбрала зимнюю куртку. Волосы она собрала назад, а на лице сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту.

Осадчая сфотографировалась возле дерева, цветущего желтыми цветами. Они добавляли селфи особой, весенней атмосферы.

"Весну не остановить", – написала в публикации Катя.

Подписчики знаменитости активно комментируют публикацию и оставляют комплименты в ее адрес.