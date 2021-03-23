Українська телеведуча Катя Осадча вирушила в робочу поїздку в Грузію. Вона активно ділиться світлинами звідти і навіть опублікувала селфі з прогулянки грузинським лісом.

Катя Осадча часто показує прихильникам за лаштунки своєї роботи. Вона показує ексклюзивні кадри зі зйомок і значну увагу приділяє аутфітам. Проте на сторінці ведучої в інстаграмі є й багато кадрів з повсякденного життя.

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Катя Осадча в Грузії

У період пандемії знаменитість не побоялася полетіти закордон. В Грузії вона готує нові цікаві інтерв'ю для глядачів "Світського життя". А у вільний від роботи час насолоджується красою місцевої природи.

Схоже, що зірка вирішила прогулятися грузинським лісом. Судячи з геолокації, він розташований в Тбілісі. Оскільки погода була досить прохолодною, то для прогулянки ведуча обрала зимову куртку. Волосся вона зібрала назад, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну вроду.

Осадча сфотографувалася біля дерева, що цвіте жовтими квітами. Вони додавали селфі особливої, весняної атмосфери.

"Весну не зупинити", – написала в публікації Катя.

Підписники знаменитості активно коментують публікацію та залишають компліменти на її адресу.