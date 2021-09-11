Катя Осадчая проводит уикенд с Юрием Горбуновым и сыновьями: семейные фото

Последние теплые выходные осени многодетная мама Катя Осадчая проводит с семьей. Звезда отдыхает в загородном доме с бассейном, а компанию ей составили муж Юрий Горбунов и младшие сыновья – Иван и Данило.

После рождения третьего сына Даниила Катя Осадчая быстро вернулась к работе. Через пять дней после родов она уже записывала интервью, приуроченные к 30-летию Независимости Украины. Поскольку сезон отпусков завершился, звезда всю себя посвящает работе. Поэтому, семейный уикенд для нее – настоящая редкость.

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Эту теплую весеннюю субботу многодетная мама проводит с Юрием Горбуновым и двумя сыновьями от него. За младшим Даниилом, которому всего три недели, Катя Осадчая ухаживала утром. С малышом она прогуливалась босиком, в халате и с чашкой кофе.

Тогда как с мужем и 4-летним Иваном купалась в бассейне. К слову, именно бассейн спасал беременную Осадчую от безумной летней жары.

Плавать, лежать и делать ничего,

– прокомментировала Катя Осадчая семейный выходной.

51-летний Юрий Горбунов также опубликовал фото на память о семейном выходном в личном инстаграм-профиле. "Бабье лето! Наслаждаемся теплом", – подписал шоумен фото с женой и старшим сыном.



Катя Осадчая с младшим сыном Даниилом / Фото с инстаграма ведущей



Катя Осадчая в семейный уикенд / Фото с инстаграма ведущей



Катя Осадчая с Юрием Горбуновым и сыном Иваном / Фото с инстаграма шоумена



Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото с инстаграма шоумена