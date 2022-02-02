Катя Осадчая прогулялась по зимнему Львову в синем пальто: атмосферное видео

Украинская ведущая Катя Осадчая приехала во Львов на съемки. Она прогулялась по зимнему городу в стильном наряде.

Успешная телеведущая Катя Осадчая часто гастролирует в связи со съемками ее проекта. На днях она приехала во Львов, где сняла атмосферный ролик.

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Катя Осадчая прогулялась по Львову

После работы телеведущая прогулялась по зимнему Львову, в котором сегодня снежит. Она отдохнула в уютных заведениях, просмотрела главные архитектурные достопримечательности города и побывала возле ратуши.

В видео Катя Осадчая показала и себя на фоне Львова. Она позировала в черной водолазке и молочной куртке, поверх которой надела стильное пальто синего цвета. Звезда дополнила образ серьгами-кольцами, белой кепкой и черными перчатками.

Катя Осадчая распустила белокурые волосы и уложила их волнами. На лице она сделала макияж со стрелками на глазах и розовой помадой на губах.

, перед поездкой во Львов Катя Осадчая побывала в Буковеле. Там она провела съемки не сама, а с "холостячкой" Златой Огневич. Знаменитости показали, как отдыхали среди заснеженных гор и релаксировали в чане в Буковеле.

Поклонники активно комментируют миловидное видео Кати Осадчей со Львова: