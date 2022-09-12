В этом году на дни рождения украинцы загадывают только одно желание – победу. Хоть звезды и не организуют громкие вечеринки, но поздравляют друг друга в сети.

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Как Юрий Горбунов поздравил любимую с днем рождения

Артист собрал подборку ярких фото любимой. На них Екатерина изображена с искренней ухмылкой, на работе, в отпусках, с детьми. Все те фото – пример того, как счастливы были украинцы до того, как россия решила прийти "освобождать". Но мы обязательно победим и снова сможем наслаждаться счастливой жизнью в мирной Украине.

С днем рожденья, любимая! В нашей семье 12 сентября имеет особое значение. Это твой день! Я очень хочу, чтобы все твои замыслы, проекты, мечты и желания всегда сбывались! Ты заслуживаешь все лучшее! Спасибо тебе за наших детей, наших мальчиков! За то, что ты такая замечательная мама! Помни, что я всегда рядом. Люблю тебя безгранично!

– написал Юрий под фото.

Для просмотра фото и видео пролистывайте справа:

Обратите внимание! В свой день рождения Катя Осадчая объявила большой сбор в 3,2 миллиона гривен. На собранные средства телеведущая вместе с благотворительным фондом "Твоя опора" намерены приобрести для Целухиных дом в Ивано-Франковской области, куда они эвакуировались.