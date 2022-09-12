Цього року на дні народження українці загадують лише одне бажання – перемогу. Хоч зірки й не організовують гучних вечірок, але вітають один одного в мережі.

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Як Юрій Горбунов привітав кохану з днем народження

Артист зібрав добірку яскравих фото коханої. На них Катерина зображена зі щирою усмішкою, на роботі, у відпустках, з дітьми. Всі ті фото – приклад того, якими щасливими були українці до того, як росія вирішила прийти "визволяти". Але ми обов'язково переможемо і знову зможемо насолоджуватися щасливим життям у мирній Україні.

З днем народження, кохана! У нашій родині 12 вересня має особливе значення. Це твій день! Я дуже хочу, щоб всі твої задуми, проєкти, мрії та бажання завжди здійснювалися! Ти заслуговуєш на все найкраще! Дякую тобі за наших діток, наших хлопців! За те, що ти така чудова мама! Пам'ятай, що я завжди поруч. Люблю тебе безмежно!

– написав Юрій під фото.

Для перегляду фото та відео гортайте праворуч:

Зверніть увагу! У свій день народження Катя Осадча оголосила великий збір у 3,2 мільйона гривень. На зібрані кошти телеведуча разом із благодійним фондом "Твоя опора" мають намір придбати для Целухіних будинок на Івано-Франківщині, куди вони евакуювалися.