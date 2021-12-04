Катя Осадчая посетила светское мероприятие в бежевом платье: фото нежного образа звезды

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая стала гостьей Gala Dinner Chino Latino от Эктора Хименеса-Браво. На мероприятие она надела объемное платье бежевого цвета.

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая продемонстрировала новый необычный образ. В нем звезда появилась на мероприятии, за кулисами которого пообщался со звездами.

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Образ Кати Осадчей

Знаменитость позировала перед камерой на фоне яркой цветочной фотозоны. Она надела бежевое плиссированное платье длины миди с объемными рукавами. Его ведущая соединила с нежно-розовыми туфлями на высоком каблуке.

Стильный аутфит Кати Осадчей дополняли серьги и элегантный обруч с цветками, который удачно украсил сдержанную прическу – низкий пучок.

На лице звезды красовался макияж. Телеведущая подчеркнула глаза черными тенями, а губы накрасила блестящей нюдовой помадой.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма "Светской жизни"

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