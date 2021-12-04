Катя Осадчая посетила светское мероприятие в бежевом платье: фото нежного образа звезды
Источник:инстаграм "Светской жизни"
Известная украинская телеведущая Катя Осадчая стала гостьей Gala Dinner Chino Latino от Эктора Хименеса-Браво. На мероприятие она надела объемное платье бежевого цвета.
Известная украинская телеведущая Катя Осадчая продемонстрировала новый необычный образ. В нем звезда появилась на мероприятии, за кулисами которого пообщался со звездами.
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Образ Кати Осадчей
Знаменитость позировала перед камерой на фоне яркой цветочной фотозоны. Она надела бежевое плиссированное платье длины миди с объемными рукавами. Его ведущая соединила с нежно-розовыми туфлями на высоком каблуке.
Стильный аутфит Кати Осадчей дополняли серьги и элегантный обруч с цветками, который удачно украсил сдержанную прическу – низкий пучок.
На лице звезды красовался макияж. Телеведущая подчеркнула глаза черными тенями, а губы накрасила блестящей нюдовой помадой.
Катя Осадчая / Фото из инстаграма "Светской жизни"
Другие образы Кати Осадчей в платьях
- Знаменитость довольно часто выбирает платья для светских выходов. На финал "Танцев со звездами" она надела белоснежное длинное платье.
- На "Вечере премьер" Катя Осадчая позировала в голубом платье с откровенными вырезами, которое дополнила шляпкой в тон.
- На конкурсе "Мисс Украина" ведущая предстала в вечернем платье насыщенного красного цвета.