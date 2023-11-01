Достаем нервные клетки, – Осадчая показала, как развлекается в поезде с мужем и сыном

Телеведущая Катя Осадчая поделилась семейными кадрами с Юрием Горбуновым и сыном Иваном. Звездная семья путешествовала поездом.

Телеведущая Катя Осадчая в инстаграм-сториз на личной странице показала, как путешествовала вместе с семьей. Путь звездной семьи домой занял 17 часов.

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Катя Осадчая о путешествии с семьей

Ведущая показала свои кадры в поезде и фото с сыном Иваном и мужем Юрием Горбуновым.

Достаем запасные нервные клетки,

– пошутила Катя Осадчая о поездке.



Катя Осадчая / Фото с инстаграм-сториз



Катя Осадчая показала сына / Фото с инстаграм-сториз

Осадчая также поделилась, как любила проводить время в поездах в детстве. Теперь похоже на нее ведется и сын. Знаменитости так и не удалось уложить Ивана спать.

"Когда я была маленькой и мы с родителями ехали в поезде, я ходила по соседним купе и знакомилась с людьми, расспрашивала, куда едут и почему. Теперь по купе рвется ходить Иван (но сейчас уже не те времена)", – поделилась звезда.



Катя Осадчая с сыном / Фото с инстаграм-сториз



Катя Осадчая показалась с семьей / Фото из инстаграм-сториз