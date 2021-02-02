Известная украинская телеведущая Катя Осадчая радуется снежной погоде в Киеве. Знаменитость отправилась на прогулку, где похвасталась стильным зимним образом. Звезда не скрывала своих эмоций и сполна насладилась прекрасным днем.

Источник: инстаграм Кати Осадчей

Пока в Украине царит морозная зима, взрослые и дети устраивают зимние развлечения. В частности, телеведущая Катя Осадчая поделилась атмосферными фотографиями с более чем миллионной аудиторией подписчиков на личной странице в инстаграме.

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Зимний look Кати Осадчей

Народная любимица отправилась на улицу. Там она играла в снежки, лепила снеговика и получала удовольствие от каждого момента. Поскольку на улице довольно холодно, то Катя выбрала для прогулки теплый аутфит.

Осадчая надела широкие брюки темного цвета и стильную джинсовую куртку, которую соединила с белыми зимними кроссовками. Теплый look ведущей дополняли белая шапка с помпоном и большой шарф. Волосы Катя спрятала, а на лицо не наносила косметику, демонстрируя естественную красоту.

Ведущая радостно бегала и сидела на снегу, искренне улыбалась и призывала всех не обходить вниманием зимние развлечения.

Зимние радости! Снег "пробирается" под брюки, щеки красные от мороза, дыхание перехватывает от спуска с горки, а еще – коньки, снежки, снеговики. А что еще вы не успели сделать этой снежной зимой?

– спросила звезда у подписчиков.



Зимние радости Кати Осадчей / Фото из инстаграма Кати Осадчей



Зимние радости Кати Осадчей / Фото из инстаграма Кати Осадчей