Відома українська телеведуча Катя Осадча радіє сніжній погоді в Києві. Знаменитість відправилася на прогулянку, де похизувалася стильним зимовим образом. Зірка не приховувала своїх емоцій і сповна насолодилася прекрасним днем.

Джерело: інстаграм Каті Осадчої

Поки в Україні панує морозна зима, дорослі та діти влаштовують зимові розваги. Зокрема, телеведуча Катя Осадча поділилася атмосферними фотографіями з понад мільйонною аудиторією підписників на особистій сторінці в інстаграмі.

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Зимовий look Каті Осадчої

Народна улюблениця відправилася на вулицю. Там вона грала в сніжки, ліпила сніговика та отримувала задоволення від кожного моменту. Оскільки на вулиці досить холодно, то Катя обрала для прогулянки теплий аутфіт.

Осадча одягнула широкі штани темного кольору та стильну джинсову куртку, яку поєднала з білими зимовими кросівками. Теплий look ведучої доповнювали біла шапка з помпоном і великий шарф. Волосся Катя заховала, а на обличчя не наносила косметику, демонструючи природну красу.

Ведуча радісно бігала та сиділа на снігу, щиро усміхалася та закликала усіх не оминати увагою зимові розваги.

Зимові радощі! Сніг "пробирається" під штани, щоки червоні від морозу, подих перехоплює від спуску з гірки, а ще – ковзани, сніжки, сніговики. А що ще ви не встигли зробити цієї сніжної зими?

– запитала зірка у підписників.



Зимові радощі Каті Осадчої / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Зимові радощі Каті Осадчої / Фото з інстаграму Каті Осадчої