Катя Осадчая показала семейную прогулку с сыновьями от Горбунова: милые фото

Две недели назад, 19 августа, Катя Осадчая родила Юрию Горбунову второго сына. Звездные родители часто делятся милыми фото с маленьким Даниилом. На выходных ведущая показала семейную прогулку, которой растрогала сеть.

Через пять дней после третьих родов Катя Осадчая вернулась к работе и съемкам. Чуть ли не каждый день она появляется на светских мероприятиях и шоу-бизнесовых событиях. Однако на выходных звезда устраивает семейные дни.

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В субботу Катя Осадчая и Юрий Горбунов посвятили время сыновьям – 4-летнему Ивану и маленькому Даниилу, которому чуть больше двух недель. Супруги устроили прогулку по закрытому загородному комплексу, в котором проживают.

По просторным улицам среди роскошных поместий ведущие гуляли с коляской. Тогда как Иван катался на блестящей черной машине, которую ему подарили в прошлом году.

Теперь наши прогулки такие. У каждого парня свой транспорт,

– подметила Катя Осадчая.

Юрий Горбунов отметил не менее метко. "Иван катает маму, папа катает Даниила. Суббота в разгаре", – заявил шоумен в инстаграм-сторис, тем самым рассекретив имя младшего отпрыска.

Отметим, до этого супруги скрывали имя новорожденного малыша. Даже на праздничном торте по случаю выписки из роддома была надпись "Привет, Юрьевич".

Фото с семейной прогулки Осадчей и Горбунова с сыновьями



Катя Осадчая с сыновьями от Юрия Горбунова / Фото из инстаграма ведущей



Катя Осадчая с Юрием Горбуновым и сыном / Фото из инстаграма ведущего



Юрий Горбунов с сыновьями / Фото из инстаграма ведущего



Катя Осадчая с Юрием Горбуновым и сыновьями / Фото из инстаграма ведущей