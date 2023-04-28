Это недалеко от нашего дома: Катя Осадчая показала попадание на Киевщине

В ночь на 28 апреля Россия снова обстреляла Украину ракетами, попав в дома в Умани и Днепре. Катя Осадчая отреагировала на массированную атаку и поделилась, что недалеко от их дома было попадание обломков.

Все вражеские цели в Киевской области были уничтожены – 11 российских ракет и два беспилотника. Однако в городе Украинка обломки ракеты попали в многоэтажку, повредив квартиры на 5 и 6 этаже. Пожар локализовали, но пострадал ребенок. Об этом попадании высказалась Катя Осадчая, ведь живет неподалеку.

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Катя Осадчая показала попадание недалеко от дома

Полномасштабная война. День 429. Снова ночная ракетная атака. Ярость, ужас снова и снова… А это недалеко от нашего дома. Украинка сегодня,

– поделилась Катя Осадчая и показала поврежденную многоэтажку.

Катя Осадчая о ночной атаке россиян / Фото с инстаграм-сторис

что Катя Осадчая и Юрий Горбунов живут в элитном селе Романков, в направлении Обухова. До города Украинка им не менее 20 километров. Однако, вероятно, они все же могли слышать свист ракет или работу ПВО.

Кроме того, телеведущая опубликовала эмоциональный пост на английском, чтобы напомнить, что война очень близка к каждому в мире.

"Сегодня ночью Россия снова атаковала Украину ракетами и беспилотниками. В Умани ракета попала в жилой дом, и в этот момент было убито 10 человек, среди которых трехлетний ребенок. Представьте себе, они легли спать с планами на сегодня, с планами на жизнь, и их убила Россия… Если вы читаете это, то война очень близко, и ты лично знаешь людей, которые уже не могут отвести ребенка в садик и проснутся больше. Не будь безразличным, помни об Украине", – мощно написала Катя Осадчая и показала страшные кадры разрушенного дома в Умани.