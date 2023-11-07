Катя Осадчая не готова усыновлять ребенка с Юрием Горбуновым: звезда озвучила причину

Катя Осадчая и Юрий Горбунов в начале полномасштабной войны делились желанием усыновить ребенка. Телеведущая сообщила, что супруги пока не остались при этом мнении.

Телеведущая Катя Осадчая в рамках своего благотворительного фонда будет работать над помощью семьям с усыновленными детьми. Та же звезда и ее муж, Юрий Горбунов, отложили решение об отцовстве малыша из детдома.

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Катя Осадчая об усыновлении

Ведущая объяснила, что в большинстве своем люди смотрят на тему усыновления в розовых очках и не замечают многих проблем.

Они досконально не понимают, что такое приемный ребенок, как это взять к себе в семью по факту чужого ребенка, какие существуют формы семейного воспитания и т.д. Обычно у людей просто желание усыновить ребенка, но это только верхушка айсберга. Что именно под ним – почти никто не понимает. А там просто куча "но",

– заявила Катя Осадчая.

Осадчая привела личный пример: ее подруга проходит непростой путь усыновления, но не может стать мамой. Свободных детей нет, а в списке перед ней еще 133 усыновителя. Сертификат на кандидатство в усыновители действителен всего один год – после его завершения всю процедуру нужно будет проходить заново.

"И вот когда я исследовала проблему усыновления в Украине, и в юридической плоскости, и в социальной, поняла: чтобы усыновить ребенка, его нужно искать и бороться через суды. Это действительно – борьба за этого ребенка. Это не категоричное мое "нет" относительно усыновление, но пока не изменится система, не станет более прозрачной, я вряд ли буду готова к борьбе с социальными службами так, как Тимур и Инна Мирошниченко", – добавила ведущая.

Когда Осадчая будет готова к усыновлению

Катя Осадча добавила, что будет готова к процессу усыновления тогда, когда изменится и улучшится ситуация в этой сфере. Когда ей не придется пользоваться публичностью, чтобы стать семьей для одинокого ребенка.

Я хочу воспользоваться этой публичностью, чтобы привлечь внимание к тому, что проблема детей, оставшихся без родителей – в затянувшейся реформе, которая, наконец, должна состояться. Тогда украинцы смогут усыновлять не из-за взяток и не из-за ужасной бюрократии. Она должна быть, но в здравом смысле – детей нельзя раздавать просто так, но и ими нельзя торговать,

– подчеркнула звезда.



Катя Осадчая воспитывает троих сыновей / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Тимур и Инна усыновят второго ребенка

К слову, через несколько месяцев после того, как Тимур и Инна Мирошниченко усыновили 2-летнего Марселя, супруги решили повторить этот опыт.

На этот раз Инна Мирошниченко будет самостоятельно приобретать статус усыновительницы, ведь это будет проще для постоянно занятого Тимура. Поскольку у звездной жены есть жилье, имущество и разрешение от мужа – она может усыновить ребенка самого. Позже шоумена будет ждать только внутрисемейное усыновление.