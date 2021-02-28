Известная телеведущая Катя Осадчая на днях отпраздновала день рождения мамы. Она обнародовала красивые фото с матерью, а также показала сына Ивана.

Знаменитая украинская ведущая Катя Осадчая при случае всегда проводит время с родителями. Недавно звезда опубликовала фото с дня рождения мамы.

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Фото Кати Осадчей с мамой

В субботу, 27 февраля, Анна Осадчая праздновала день рождения в присутствии родных. Мама телеведущей надела белый вязаный свитер.

Катя Осадчая поделилась фото с мамой. Она позировала в белой рубашке и черном воздушном сарафане на тонких бретелях. Волосы телеведущая заплела и собрала сзади. Катя Осадчая появилась без макияжа, поэтому, как и ее мама, похвасталась натуральной красотой.



Катя Осадчая с мамой / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Катя Осадчая выставила фото с застолья. За праздничным столом уже сидел маленький Иван в синем наряде. У него стоял большой букет желтых цветов. Для каждого гостя подготовили приборы и салфетку, где было вышито имя. В подписи к кадрам Катя Осадчая поздравила маму с днем рождения.

Наш самый теплый семейный праздник – день рождения мамы! Мама, с днем рождения! Цвети, а мы просто всегда будем рядом,

– написала телеведущая.



Сын Кати Осадчей за праздничным столом / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Поклонники звезды присоединились к поздравлениям: