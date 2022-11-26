"Отдельный вид цинизма": Катя Осадча рассердилась на украинцев, которые радуются жизни за границей

Украинская телеведущая Катя Осадчая обратилась к украинцам на фоне проблем со светом, а также напомнила, что сегодня чтят память жертв голодоморов. В сети подозревают, что она возмутилась поведением конкретной звезды.

Украинская телеведущая Катя Осадчая эмоционально обратилась к украинцам, живущим за границей. Звезда считает, что публично радоваться хорошим условиям жизни сейчас – не ко времени.

Не пропустите Твари думали, что нас сломают, – MamaRika рассказала, как живет с сыном третьи сутки без света

Катя Осадчая обратилась к украинцам

Не буду никого отмечать и позорить. Но имейте совесть, если вы в тепле, со светом и за границей, не стоит кричать, как вам классно! Все имеют право на свою жизнь, но мы сейчас все украинцы и должны поддерживать друг друга, а не раздражать,

– высказалась ведущая.



Катя Осадчая обратилась к украинцам / Фото из инстаграм-сториз

Телеведущая также упомянула, что сегодня в Украине – День памяти жертв Голодомора. Потому она призвала не публиковать в соцсетях фото с едой.

"Ну и тарелки с пирожными в День памяти жертв Голодомора – отдельный вид цинизма", – считает Катя Осадчая.

В сети подозревают, что телеведущая обратилась не к украинцам в целом, а к Санте Димопулос. Она как раз опубликовала кадры с тематической экскурсии вместе с подругами в Версале. Певица показывала и еду – разные пирожные и круассаны. Эти кадры вызвали возмущение у многих, – похоже, среди них была и Осадчая.

Санта Димопулос в Версале: