В этот день ленты социальных сетей наполнены упоминаниями о голодоморах, унесших жизни миллионов людей. Владимир Зеленский к годовщине Голодомора опубликовал мощный ролик о трагедии, которая произошла 90 лет назад, и параллели с современностью.

К теме День памяти жертв голодоморов: 90-я годовщина трагедии украинского народа

Голодомор 1932 – 1933 годов, два искусственных массовых голода 1921 – 1923 и 1946 – 1947 годов – геноцид украинцев, который проводила советская власть. Сегодня уничтожить украинскую нацию хочет Россия. Мы знаем, что это сделать не удастся. Но всегда должны помнить цену, которую отдали наши предки и которую сейчас отдают тысячи украинцев. Борьба за нашу свободу продолжается.

Что об этом важном и трагическом дне говорят знаменитости – смотрите дальше в материале 24 канала.

Елена Зеленская

"Плесканчики, толченики, дневники, кользяники… приготовленные из костей, сорняка, соломы и худших, гораздо хуже составляющих… Еда отчаяния. Главное желание – чтобы наши дети никогда не узнали вкус этих "блюд", которыми Голодомор "кормил" таких самых малышей 90 лет назад.

Чтобы это не повторилось, мы должны помнить. И эти названия, и умерших, и выживших. И о тех, кто их пытал, морил голодом, истреблял.

Книга "Возраст красных муравьев" Тани Пьянковой – сегодня мой способ помнить. Ужасно читать и нереально оторваться. Спасибо автору. Талантливо, больно, необходимо.

Чем меньше остается живых свидетелей, тем больше должно быть такой литературы, кино, музеев. Памяти во всех ее воплощениях. А потом потомки этих красных муравьев снова на нашей земле. Чтобы уничтожать, пытать, порабощать. Не допустим, выгоним, преодолеем. В том числе и потому, что помним".

Светлана Тарабарова

"90-я годовщина Голодомора в Украине 1932 – 1933. Помним. И боремся за то, чтобы правда о геноциде нашего народа не была уничтожена. В этот день зажгите свечу на подоконнике – почтите память всех погибших. Времена меняются, а методы те же".

Многие звезды вспоминают о голодоморах в инстаграм-сторисах. Знаменитости призывают украинцев в 16:00 зажечь свечу памяти. Мы не имеем права забыть о тех, чьи жизни забрали советские преступники.

Звездный бомонд чествует жертв Голодомора / Скриншоты инстаграм-сторис звезд

Важно. Сайт 24 канала создал проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. Все статьи проекта – читайте по ссылке.



День памяти жертв голодоморов / Фото "Украинский институт национальной памяти"