Катя Осадчая назвала звезду, которая 16 лет отказывает ей в интервью

Последние 16 лет Катя Осадчая общается с самыми известными представителями украинского и мирового шоу-бизнеса. Единственная знаменитость, которая категорически против давать интервью журналистке – ее коллега Ольга Фреймут.

Об этом Екатерина Осадчая рассказала в инстаграм-сториз, отвечая на вопросы поклонников. Один из фолловеров поинтересовался: "У кого не получается взять интервью?".

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Ведущая смело ответила, что звезда, которая отказывает ей в интервью – Ольга Фреймут. Она опубликовала фото коллеги и оставила ссылку на ее личный профиль. Сама журналистка и наставница по этикету пока не прокомментировала что является причиной такой позиции.



Оля Фреймут / Фото с инстаграма программы "Светская жизнь"

Отметим, Ольга Фреймут никогда не общалась с Катей Осадчей под прицелом камер. Зато ее старшая дочь Злата Митчелл неоднократно давала интервью для программы, которую неизменно ведет жена Горбунова. Последний раз это было в июне 2018 года, когда девочка представила свою коллекцию одежды.

Популярная ведущая раскрыла и другие детали из-за кулис украинского шоу-биза. В частности, она призналась, что нет ни одной звезды, которая появлялась на интервью вовремя.

Не сыпьте соль на рану. Украинский шоу-бизнес и пунктуальность изредка пересекаются в одной плоскости,

– с юмором заявила Катя Осадчая.

Кроме того, ведущая заверила, что искренне интересуется своим делом, поэтому все еще интересна зрителям. "Если это будет интересно нам, будет интересно и зрителям", – говорится в инстаграм-сториз.



Катя Осадчая / Фото с инстаграма программы "Светская жизнь"



​Катя Осадчая / Фото с инстаграма программы "Светская жизнь"