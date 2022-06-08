Катя Осадчая назвала имя главной предательницы Украины

Телеведущая Катя Осадчая не скрывает безумной неприязни к звездам, умалчивающим войну в Украине. Главной изменницей страны Екатерина считает Таисию Повалий, 9 мая выступавшую на концерте в Москве.

Есть те украинские звезды, которые долго живут и работают в России, теперь молчат о войне. Среди них есть и Таисия Повалий, которая раньше была любимицей украинской публики, а теперь стала врагом.

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Катя Осадчая о главной предательнице Украины

Телеведущая подчеркнула, что об предателях не стоит вспоминать. Им не нужно писать, призывать к чему-нибудь. Люди, принявшие решение остаться на стороне врага, не имеют прощения. Таисия Повалий является одной из тех артисток, которые молчат, когда русские солдаты убивают ни в чем не повинных украинских детей, женщин. Для Екатерины Осадчей эта женщина является главной предательницей Украины.

Таисия Повалий вообще в первых рядах. Ей я не писала, потому что писать человеку, выступающему в Москве на 9 мая, – это вообще бессмысленно. Это уже предательство самого высокого сорта. Даже представить не могу, что в голове у человека, так поступающего?! Это преступление против своего народа – на уровне преступлений, совершенных Россией. Не поддержать свой народ, не быть вместе с ним – это собственно и значит, что ты сделал выбор и не хочешь быть гражданином своей страны. Все. Отдавайте паспорта!

– подчеркнула Екатерина.

Напомним, после выступления Повалий на концерте 9 мая в Кремле Катя Осадчая не сдерживала возмущения. Тогда телеведущая написала: "Это уже даже не описывается словом п*здец. Тема лишения гражданства актуальна".

Среди, есть Регина Тодоренко, Ани Лорак, MARUV, Наташа Королева, Лолита Милявская, Елка, Анна Дзюба из дуэта Artik & Asti, Анна Седокова, Мари Краймбрери, Алина Островская, Жан Бадоева. Это те люди, которые продолжают счастливо жить в стране, которая уносит жизни у их земляков.