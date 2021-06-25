Катя Осадчая с мужем посетят Leopolis Jazz Fest 2021: волшебное фото пары

Во Львове 21 июня состоялось открытие международного джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest 2021. Немало украинских звезд уже прибыли на событие, а совсем скоро во Львов прилетят Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

В четверг, 24 июня, во Львове прошел первый день Leopolis Jazz Fest 2021. Ведущие европейские музыканты выступали на главной сцене имени Эдди Рознера, а 25 июня проведут выступления на площади Рынок и во дворе Дворца Потоцких.

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Фото Кати Осадчей и Юрия Горбунова

Международный джазовый фестиваль планируют посетить украинские звездные супруги – Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Телеведущий уже опубликовал фотографию с самолета.

Пара сделала очаровательное селфи. Катя Осадчая позировала перед камерой в белом топе и голубой джинсовой куртке с черной вышивкой. Волосы она собрала в аккуратный пучок, а на лице сделала роскошный макияж с акцентом на глазах. А Юрий Горбунов примерил белую футболку и рубашку.

"Львов ждет", – написал Юрий Горбунов под фото.

Какие еще звезды посетили Leopolis Jazz Fest 2021: