Эксклюзивно для 24 канала знаменитости рассказали, как в этом году проведут зимние праздники

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Артем Пивоваров

"Сейчас праздники воспринимаются иначе, конечно. В этом году у нас не будет громкого празднования с гирляндами и фонариками. Но даже в сложные времена, когда положительных эмоций не хватает, мы не должны лишать себя радостных моментов. Каждый украинец заслуживает праздника, а каждый ребенок – на рождественский подарок".

Артем Пивоваров – "Рандеву" (Christmas Version): смотрите видео онлайн

Hanna Neplayh

"Я планирую встречать Новый год в кругу семьи, ведь с детства – это мой любимый праздник, и я до сих пор верю в чудеса и то, что все желания сбываются. У меня большая семья и сейчас, как никогда, ценишь жизнь и присутствие каждого рядом. Я за экологическое и безопасное празднование, ведь соблюдение традиций делает нас великой нацией".



Hanna Neplayh / Фото прессслужбы

AVIATOR

"Мы обязательно будем встречать Новый год! Во-первых, все мы сейчас в таком состоянии, что фраза "жить здесь и сейчас" приобретает глубочайшее содержание, к сожалению. Во-вторых, традицию новогодней ночи, загадывать желания, ни в коем случае нельзя проигнорировать. Предполагаю, что такой единодушной многомиллионной мечты, которую все украинцы загадают в полночь первого января 23-го года, Вселенная еще не слышала. Праздновать однозначно надо. Негромко. Но весь мир должен знать, что нам не помешают обстрелы или энергетические ограничения чувствовать себя свободными, бесстрашными и счастливыми людьми. Самое главное, чтобы первый тост звучал "Слава ВСУ!".



AVIATOR / Фото прессслужбы

NAVKA

"Конечно, хотелось бы продолжать традиции колядования, к чему я привыкла. Самой этому невероятно хочется, а также очень важно для детей, прививать любовь к нашим традициям, которые передались из поколения в поколение. Поскольку я сейчас живу в Германии и все празднования начинаются до Рождества, поэтому я здесь уже имела возможность неоднократно петь колядки и щедривки.Если будет без всяких форс-мажоров, то хотелось бы в этом году максимально отдалить себя от страны-агрессора и начать новые стали даты, которые больше никогда не будут у нас общими. В моей семье однозначно будет так… Но рождественские празднования: коляда, щедровка, Маланка, Рождество – это мои самые любимые праздники… Вся моя любовь к этим праздникам вложена в альбом "Щедрый вечер".

NAVKA – "Павочка": смотрите видео онлайн

Амадор Лопес

"Конечно планирую встречать Новый год! Что это за вопросы такие? Во-первых, это мой любимый праздник года еще с детства, я всегда ждал его с нетерпением. Это пора чуда, радости, любви и исполнения всех желаний! Несмотря на сложную ситуацию, в которой мы оказались сейчас, мы украинцы, и в дальнейшем будем верить в новогоднее чудо, будем петь колядки, танцевать и все вместе загадаем самое главное желание этого года! И оно обязательно сбудется! Поэтому в новогоднюю ночь объединяйтесь, все получится! Вместе мы непобедима сила! Очень надеюсь, что встречу Новый год на своей любимой работе и буду дарить людям радость, а если нет, то буду в кругу своих близких друзей и семьи!".



Амадор Лопес / Фото прессслужбы

YAROMIYA

"Я считаю, что сесть за бокалом шампанского в кругу родных, подвести итоги старого года и загадать желание на новый год абсолютно нормально. Конечно, устраивать громкие забавы, танцы до утра и веселья неуместно в этом году, но и лишать себя атмосферы праздника не стоит, ведь наши защитники, рискуя жизнью, дают нам возможность проживать обычные будни, за что мы им искренне благодарны".



YAROMIYA / Фото прессслужбы

Andrey Nechay

"Кажется очень банально, но мы в этом году, не празднуем Новый год, не ставим елку. В стране война, и я, например, из тех людей, кто против даже главной елки в Киеве. Наши воины лежат в окопах, а мы в это время, что-то празднуем. Конечно, если будет возможность, будет светло, мы с женой сядем вместе, выпьем бокал шампанского и все. Праздники, к сожалению, в этом году для меня нет, ведь Россия отобрала его. что хочется, чтобы люди не падали моральным духом".



Andrey Nechay / Фото прессслужбы