Одна из самых ярких супружеских пар украинского шоу-бизнеса Катя Осадчая и Юрий Горбунов празднуют четвертую годовщину свадьбы. Телеведущая публично поздравила любимого и показала новое трогательное фото.

Источник: Инстаграм Кати Осадчей

Пара редко делится чувствами с публикой. Однако льняная свадьба – прекрасная возможность еще раз напомнить о своей любви.

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Катя Осадчая поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Ведущая подчеркнула, что не жалеет о браке с Юрием Горбуновым. Она искренне надеется, что они будут вместе всю жизнь и через 46 лет отметят золотую свадьбу.

Счастлива, что в этот день четыре года назад, сказала тебе "да". До золотой свадьбы еще далеко, но сегодня наша льняная свадьба и пусть будет еще множество раз по четыре. Люблю тебя,

– чувственно написала Катя Осадчая.

Трогательное сообщение она дополнила новым фото с любимым мужчиной, которое подписчики не видели раньше. Кадр был сделан во время празднования 37-летия ведущей в загородном доме пары. Вечеринка, на которую пригласили Потапа и Настю Каменских, состоялась с белым дрескодом.

На фото звезда позировала в роскошном белом топе с обнаженными плечами и плиссированной юбкой длины миди. Образ ведущей довершила соломенная шляпка от знаменитого украинского дизайнера Руслана Багинского. Зато Юрий Горбунов надел белую рубашку, укороченные брюки и шляпу, подобную головному убору жены.

Шоумен нежно прижал жену к себе, а она устремила влюбленный взгляд на него. Это фото, сделанное в непринужденной атмосфере, покорило пользователей, а от комментария не удержалась даже модель Даша Астафьева. "Хороши", – написала знаменитость.



Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото Instagram / @kosadcha