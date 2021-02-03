Одне з найзразковіших подружжів українського шоу-бізнесу Катя Осадча та Юрій Горбунов святкують четверту річницю весілля. Телеведуча публічно привітала коханого та показала нове зворушливе фото.

Джерело: інстаграм Каті Осадчої

Пара рідко ділиться почуттями з публікою. Проте лляне весілля – чудова нагода ще раз нагадати про своє кохання.

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Катя Осадча привітала чоловіка з річницею весілля

Ведуча наголосила, що не шкодує про шлюб з Юрієм Горбуновим. Вона щиро сподівається, що вони будуть разом все життя і через 46 років відзначать золоте весілля.

Щаслива, що в цей день чотири роки тому, сказала тобі "так". До злотого весілля ще далеко, але сьогодні наше лляне весілля і нехай буде ще безліч разів по чотири. Люблю тебе,

– чуттєво написала Катя Осадча.

Зворушливий допис вона доповнила новим фото з коханим чоловіком, яке підписники не бачили раніше. Кадр був зроблений під час святкування 37-річчя ведучої в заміському будинку пари. Вечірка, на яку запросили Потапа і Настю Каменських, відбулась з білим дрескодом.

На світлині зірка позувала в розкішному білому топі з оголеними плечима та плісированій спідниці довжини міді. Образ ведучої довершив солом'яний капелюшок від знаменитого українського дизайнера Руслана Багінського. Натомість Юрій Горбунов одягнув білу сорочку, вкорочені штани та капелюх, подібний до головного убору дружини.

Шоумен ніжно пригорнув дружину до себе, а вона спрямувала закоханий погляд на нього. Це фото, зроблене в невимушеній атмосфері, підкорило користувачів, а від коментаря не втрималась навіть модель Даша Астаф'єва. "Гарні", – написала знаменитість.



Юрій Горбунов і Катя Осадча / Фото Instagram / @kosadcha