Украинская телеведущая Катя Осадчая после отдыха вернулась к работе. На одной из съемок знаменитость продемонстрировала яркий стильный образ, которым очаровала поклонников. Она предстала перед камерой в пиджаке и неординарных брюках.

Источник: инстаграм "Светской жизни"

Катя Осадчая вернулась к активному съемочному процессу. Она продолжает посещать светские события и рассказывать о них украинским зрителям. В частности, Катя уже подготовила для поклонников новый выпуск программы "Светская жизнь".

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Для съемок Осадчая всегда выбирает эффектные и яркие наряды. Она умеет подчеркнуть свою безупречную фигуру с помощью одежды и очаровывает поклонников прекрасными аутфитами.

Недавно Катя пообщалась с украинскими артистами на съемках проекта "Голос страны". В частности, звезда сделала фотографию с Надей Дорофеевой.

Яркий look Кати Осадчей

Ведущая предстала перед камерой в удлиненном пиджаке голубого цвета с поясом в тон. Такой верх звезда соединила с широкими красными брюками с разрезами сбоку, которые актуальны в этом сезоне. Образ дополнила изысканная обувь – туфли-лодочки красного цвета на каблуках.

Катя обожает головные уборы, потому дополнила look стильной шляпкой в ​​тон брюк. Уши знаменитости украшали изысканные серьги. Волосы Осадчая уложила ровно и убрала назд. На лице она сделала макияж с коричневыми тенями на веках и нежным блеском на губах.



Катя Осадчая и Надя Дорофеева / Фото из инстаграма "Светской жизни"