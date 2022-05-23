С картошкой и капучино: Даша Астафьева иронически подколола тех, кто "переживает" за границей
Источник:твиттер Даши Астафьевой
Украинская модель и актриса Даша Астафьева с начала войны в Украине находится в Киеве и волонтерит. Лишь недавно она частично вернулась к работе, а пока продолжает помогать на кухне. Она обратилась к тем украинцам, которые переживают войну за границей.
С начала войны в Украине многие украинцы, среди которых есть украинские знаменитости, перебрались за границу, чтобы уберечь себя и родных от бомбардировок. Впрочем, многие уже начали забывать, что война России с Украиной продолжается, поэтому в повестке дня у них уже стоят будничные дела, а не поддержка сограждан.
К слову Даша Астафьева показала, какой сюрприз получила от защитников: эффектное фото
Об этом недавно подчеркивал в своем обращении Владимир Зеленский, призвавший украинцев не забывать о войне в тыловых городах, а продолжать поддерживать экономику и рассказывать миру о жестокости россиян.
Возможно, кому-то в некоторых городах в тылу кажется, что о войне можно забыть. И стать беззаботным. Или даже небрежно. Но нет, это не так. Каждый день погибают украинцы за нашу независимость. Каждый день! И каждый, и каждый из нас должны ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне. Помочь армии. Тем, чем могут. Да, как могут,
– сказал президент.
Такое же мнение высказывал Тимур Мирошниченко, который сказал, что многие уже забывают о реальности и привыкают к войне. Тему не могла обойти и Астафьева, которая в кухне на фоне ведер с картошкой сфотографировала чашку кофе. Так она "подколола" некоторых украинцев:
"Люди, которые сейчас где-то красиво на побережьях переживают за состояние страны, подскажите, пожалуйста, правильно ли я все скомпилировала на фоточке?" – написала модель.
Даша Астафьева иронически обратилась к некоторым украинцам / Фото с твиттера модели
Что делает Астафьева во время войны
- Звезда Playboy, украинская модель и певица за последние 2 месяца переквалифицировалась в волонтерку. Она осталась в Киеве и пережила все обстрелы россиян. Для защитников ВСУ и ТРО она продолжает готовить обед и заниматься всем необходимым на кухне.
- На вопрос, почему она не уехала из Киева, она сказала так: "Здесь мой дом. Здесь мои родители, брат. Очень много моих друзей уехали и даже не предложили поехать вместе колонной. В то время как совершенно чужие люди предлагали помощь. Это очень больно".
- За ее работу и преданность делу женщину даже в шутку рассматривали как новую участницу шоу "Холостячка". Однако этому, наверное, не быть, ведь женщина за время войны обрела новую любовь.
- Лишь несколько дней назад она частично вернулась к работе, снявшись в сексуальной фотосессии, но с политическим подтекстом: она снялась для глянца Playboy с газетой, на первой полосе которой было заголовок статьи "Путин отравленный".