Для "Холодного Яра" Тина Кароль, ONUKA, Горбунов продадут свои эксклюзивные вещи: как помочь

Чтобы собрать в помощь 93-й бригаде "Холодный Яр", звезды украинского шоу-бизнеса объединились вокруг благотворительного онлайн-аукциона. Кто в нем примет участие и какие личные вещи продаст читайте в материале.

Как сообщили 24 каналу, для 93-й бригады нужно закупить станции спутниковой связи Starlink и индустриальные квадрокоптеры DJI. Чтобы собрать необходимую сумму, помогут артисты. Всего удалось собрать 31 лот к 31-летию Независимости.

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Аукцион стартовал 15 августа в 19:00 по Киеву. Ставки принимаются по 23 августа на онлайн-платформе в режиме реального времени. Каждый желающий присоединиться и помочь Украине может делать ставки на любимые лоты и бороться за них с украинцами Канады, США и Украины.

Организаторы события говорят, что приобщаться к онлайн-аукциону можно будет со всего мира. ТОП-10 лотов будут разыграны на официальном закрытии аукциона, который будет модерировать Владимир Остапчук, 23 августа в Торонто.

Какие лоты примут участие в аукционе:

вышиванка Юрия Горбунова;

боксерские перчатки с автографом Виталия Кличко;

платье Насти Каменских;

эксклюзивные босоножки Тины Кароль;

борцовское трико Олимпийского чемпиона Жана Беленюка;

платье, которое Марина Круть одевала в финал Нацотбора Евровидения;

уникальный винил и тощие от ONUKA;

статуэтка Музыкальной Премии YUNA,

любимый утенок самого известного сапера Украины Патрона, и другие.

Звезды на своих страницах в инстаграмме уже записали видеоприглашение для участия в аукционе.

Больше информации ищите на официальном сайте благотворительной организации "Second Front Ukraine Foundation" или в инстаграмме и фейсбуке.