Новый флешмоб Banda Agency вместе с Министерством культуры и информационной политики запустили за 2 дня до 31-й годовщины Независимости Украины. Они говорят, что в этом году праздник "прозвучать громко, как никогда", и поскольку будет много контента и мощных речей, нужно все подкрепить универсальным приветствием.

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Для этого они выбрали жестовой язык, где указательный и средний палец с мизинцем – прямые, большой и безымянный – изогнутые. Такой знак, по их словам, символизирует букву "Н", то есть "независимость". В частности, он должен был напоминать символ украинского трезубца. Свои фото с этим жестом в агентстве предлагают подписывать хештегом #ТРИЗУБНЕЗАВИСИМОСТИ и выкладывать в соцсети. К флешмобу уже присоединилась Надя Дорофеева, Килиммен из группы Kalush Orchestra, Даша Астафьева, Alyona Alyona, Lida Lee, а также Александр Ткаченко – глава Минкульта.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

Реакция сети

Однако подписчики соцсетей в основном негативно реагируют на замысел Banda Agency и Минкультуры. В твиттере украинцы пишут, что агентство уже удалило сегодня сообщение с фотографиями, а затем вернуло его уже без фотографии Ткаченко.



Флешмоб Banda Agency вышел из-под контроля / Скриншот с твиттера

В частности, в комментариях под сообщением Banda Agency пользователи оставляют свои мысли и просят удалить сообщение, чтобы не стать объектом насмешек в глазах иностранцев.

"Удалите этот пост, пожалуйста. И вам и нам будет легче. Для справки: загуглите этот жест и просто удалите пост";

"Какой кринж";

"Спасибо за очередную х*йню";

"Боже, какой кринж";

"Это фиаско";

"Прочтите, что означает этот жест";

"Остановите это, умоляю";

"Тризуб независимости вышел из чата";

"Типы, трезубцы показывают не так, чекните, что значит этот жест и не позорьтесь";

"Я надеюсь, вы это "сделали" не на государственные средства. Полная хр*нь";

"Испанский стыд...";

"Вы знаете другое значение этого жеста? Зачем придумывать что-то новое, когда уже существует знак трезубца?"

Подписчики инстаграмма предлагают вспомнить, как символ трезубца ранее показывал известный политик Вячеслав Чорновил – три сложенных пальца, согнув мизинец и большой палец. Однако его, возможно, в агентстве не хотели использовать, потому что такой жест уже использует одна из украинских политических партий "Свобода".



Украинцы просят обратить внимание на жест Черновола / Скриншот из инстаграмма

Что говорят в Banda Agency 24 канал обратился в рекламное агентство за комментарием по флешмобу. Незадолго они ответили, что их задачей было выбрать безопасный жест для всех территорий Украины. Конечно, мы знаем и уважаем традиционный жест трезубца из пальцев, который использовал Вячеслав Чорновил. Однако, к сожалению, сейчас его опасно поднимать в подконтрольных россии украинских областях. А еще он достаточно сильно ассоциируется с одной из политических партий. Во-вторых, наш жест имеет официальное значение в украинском жестовом языке – это буква "Н" (показывать тыльной стороной ладони к себе). Мы увидели в ней символ нашей Независимости: Н – Независимость,

– ответили представители агентства В Banda Agency подчеркнули, что найти совершенно новый жест без ассоциаций невозможно, поэтому о жесте Чорновила и других коннотациях знали. После хейта в комментариях они поняли, что "сила трезубца Черновола бесспорна", но они предлагают использовать тот жест трезубца, который кому нравится. Также в "Банде" уже удалили сообщение с фотографиями звезд и опубликовали пост-объяснения. Другой скандал с агентством в 2021 году Ранее рекламное агентство Banda Agency уже попадало в скандал из-за сотрудничества с российской компанией SETTERS в 2021 году. Ранее в своем офисе работники SETTERS размещали флаг "новороссии".

После волны хейта в агентстве заявили, что осуждают политику российских властей, однако они стремятся делиться опытом с лучшими мировыми агентствами. Кроме того, ненависть на основе этнической принадлежности или любых других признаков для компании недопустима.