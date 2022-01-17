Карьера модели и буллинг в школе: интересные факты об Оле Полякове в ее день рождения

Украинская певица Оля Полякова отмечает день рождения. 17 января знаменитости исполняется 38 лет. По этому случаю мы подготовили подборку с фактами об артистке, которых вы могли не знать.

Оля Полякова – одна из исполнительниц первого эшелона украинского шоу-бизнеса. Артистка никогда не скрывает своего мнения, всегда выражается так, как считает нужным. Казалось бы, о Поляковой известно все, но есть несколько моментов в ее биографии, которые известны не каждому.

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Детство и первые шаги к большой сцене

Мама Поляковой мечтала, чтобы дочь стала врачом, однако она предпочла музыку и почувствовала, что именно в этой сфере сможет найти себя. Отец знаменитости тоже был музыкантом. Именно постоянные гастроли стали причиной его развода с женой.

Артистка родилась в Виннице, однако в школе училась в Киеве. В столице началась ее карьера. Юная Полякова собрала в нескольких сериях популярного "Ералаша".

Оля Полякова в детстве / Фото с инстаграма певицы

Также родители отдали ее в музыкальную школу, а затем Оля продолжила обучение в Киевском университете культуры и Киевской консерватории.

Сейчас у артистки редкий диапазон голоса – почти 4 октавы.

Оля Полякова – модель

Раньше Оля Полякова пробовала себя в роли модели. Целых 5 лет она выходила на подиум на показах дома женского белья в Киеве.

Оля Полякова / Фото с инстаграма певицы

Булинг в школе

В школьном возрасте у Поляковой было много комплексов. Она была самой высокой в ​​классе, худой, сутулой. Очень стеснялась своего роста. Одноклассники дразнили Олю и шваброй, и жирафой, и палкой, и доской. Лишь в 18 лет она поняла, что отлично выглядит и начала любить себя.

Интересное с карьеры певицы

Полякова была на мастер-классе у Сета Рикса, который преподавал вокал Майклу Джексону, Уитни Хьюстон и Мадоне.

первый альбом артистки – "Приходь до мене" не принес ей популярности. Но все изменилось в 2008 году, когда Оля представила хит "Суперблондинка" и стала так себя называть.

Знаменитый кокошник Поляковой появился в 2012 году после успешного сотрудничества с Михаилом Ясинским. С этого времени этот головной убор часто ассоциируют именно с Олей.

Оля Полякова в кокошнике / Фото с инстаграма певицы

Артистка активно начала развивать свою карьеру и по-прежнему выпускает песни, которые мгновенно становятся хитами.

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Ферма и приготовление сыров

Исполнительница имеет собственную ферму, а также сама производит сыры. Это хобби, которое обожает в свободное время.

Личная жизнь

В 2003 году Оля Поялкова выступала на дне рождения бизнесмена Вадима. Тогда ей было всего 19 лет, однако мужчина не смог устоять перед невероятной красотой. К тому времени мужчина был женат, однако вскоре развелся ради того, чтобы быть с Ольгой.

Оля Полякова с мужем / Фото с инстаграма певицы

В 2004 году Оля и Вадим поженились. Через год родилась их первая дочь, которую назвали Марией. А спустя еще 6 лет влюбленные во второй раз стали родителями. Оля родила девочку, которую назвали Алисой.

Лучшие хиты

Оля Полякова – "Королева ночи": смотрите видео онлайн

Оля Полякова – "Бывший": смотрите видео онлайн

Оля Полякова – "Взрослая девочка": смотрите видео онлайн

Оля Полякова – "Шлепки": смотрите видео онлайн

Оля Полякова – "Номер один": смотрите видео онлайн

Оля Полякова – "Первое лето без него": смотрите видео онлайн