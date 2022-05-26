Кардинальные изменения: Елена Мозговая отважилась на патриотический тату-"рукав"

Украинская кинопродюсер Елена Мозговая приняла важное решение в смене имиджа – женщине сделали татуировку на всю правую руку. На фоне черных орнаментов цветов и голубой ленты изображен мощный трезубец с саблей посередине.

Из-за откровенных сообщений Елены Мозговой в фейсбуке, которые соцсеть часто оценивает как "язык вражды", женщина завела себе инстаграмм. Всего за несколько дней она сделала немало сообщений, где показала кардинальное изменение имиджа.

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В первую очередь она продемонстрировала свою короткую стрижку. Елена иронически отметила, что она очень актуальна и удобна в это время.



Елена Мозговая коротко подстриглась / Фото с инстаграмма женщины

Однако это не все изменения в ее облике – свою правую руку она украсила выразительной патриотической татуировкой.

"Добрый вечер, мы из Украины", – написала женщина.



Елена Мозговая сделала патриотическую татуировку / Фото из инстаграмма женщины

На еще одном фото продюсерша предстала со своей дочерью Саломеей. Она надела всю одежду цвета хаки и кепку с украинским шевроном. Для завершения образа она надела массивные очки.



Елена Мозговая с дочерью Соломией / Фото из инстаграммы женщины

Напомним, что в январе 2022 года Елена сообщала, что смогла похудеть на 22 килограмма за полгода. Она частично поддерживала кето-диету и полностью отказалась от сахара, хлеба, каш и картофеля.

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