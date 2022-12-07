Посоветовал евреям простить Гитлера: Канье Вест сделал одиозное заявление о Холокосте

Американский рэпер Канье Вест сделал очередное заявление о Гитлере и евреях. Он посоветовал им простить диктатора и сравнил Холокост с абортами.

Исполнитель и дизайнер Канье Вест пообщался с основателем ультраправой организации Proud Boys Гэвином Макиннесом. Он отметился очередными одиозными заявлениями о Гитлере и Холокосте уже второй раз за неделю.

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Очередное заявление Канье Веста

В новом интервью рэпер обратился к евреям и посоветовал им простить преступления Гитлера, словно забыл о 6 миллионах убитых.

Евреи, простите сегодня Гитлера. Отпустите. Отпустите! Прекратите пытаться навязать свою боль другим людям,

– заявил Канье Вест.

Исполнитель высказался и о Холокосте, обесценив его трагедию. Он уверенно сравнил геноцид с абортами. Канье добавил, что свои слова считает честностью перед американцами, будто это поможет ему в избирательной кампании. Знаменитость поделился, что президентом должен быть человек, который не будет преклоняться перед евреями.

"Холокост – не единственный геноцид. Поэтому для них взять это и заявить, когда у нас прямо сейчас делают аборты. Это евгеника. Это геноцид. Это холокост, с которым мы имеем дело прямо сейчас. Думаю, что это прекрасно для президентской кампании. Да, иметь кого-то честного, понимающего состояние мира. И готового выслушать то, что нужно американскому народу".

Отрывок из интервью: видео

Что Канье Вест говорил раньше

Лишь несколько дней назад Канье Вест заявил, что нашел "хорошие вещи" в Гитлере и нацистах. Он приплел диктатору изобретение автомагистралей и микрофона и сказал, что мы "должны перестать осуждать нацистов". Также он возражал Холокосту и критиковал еврейский народ.

Также Канье Вест опубликовал в твиттере картинку свастики, переплетенной со звездой Давида. Это крайне возмутило пользователей, поэтому они обратились к Илону Маску. Изобретатель "забанил" его в сети, сказав, что он "старался как мог", но рэпер в очередной раз нарушил правило подстрекательства к насилию.