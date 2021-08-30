Канье Уэст выпустил долгожданный альбом Donda
Источник:инстаграм Канье Уэста
Американский рэпер Канье Уэст наконец представил свой новый альбом Donda. Он посвящен покойной матери артиста. В пластинку вошло 27 треков.
Знаменитый американский рэпер Канье Уэст очень долго оттягивал презентацию нового альбома. За это время он даже успел подогреть слухи о примирении с бывшей женой Ким Кардашян.
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Канье Уэст выпустил альбом
В конце концов на большинстве стриминговых площадок появился 10 студийный альбом исполнителя Donda. Рэпер посвятил пластинку своей покойной матери Донде. Она умерла в 2007 году из-за осложнений от пластической хирургии.
Обложкой альбома стал черный квадрат. В пластинку вошло 27 треков, которые вместе звучат более чем полтора часа.
Интересно, что в инстаграме Канье Уэст поделился, что альбом выпустили без его согласия.
Universal выпустила альбом без моего разрешения. Также они заблокировали трек Jail pt 2 и не включили его в альбом,
– заявил артист.
Donda должна была выйти еще в 2020 году, но Канье долго переносил релиз. Окончательной датой выхода альбома на Apple Music было 3 сентября.
Презентация нового альбома Уэста
- Перед выходом долгожданной пластинки знаменитость устроил 3 презентации. Каждый раз на мероприятие приходила Ким Кардашян – поддержать бывшего мужа.
- Канье Уэст также подогревал слухи о воссоединении с женой. Он расплакался, когда исполнял песню о том, что "потерял семью", а в следующий раз намекнул, что у светской львицы еще есть чувства к нему: "Время и пространство – это роскошь, но ты пришла сюда, чтобы показать, что все еще влюблена в меня".
- Третий перформанс точно запомнился всем поклонникам. На стадионе Soldier Field в Чикаго Ким Кардашян вышла к Канье в свадебном платье бренда Balenciaga. Эффектный выход, по словам инсайдеров, был приятным для светской львицы, потому что она хотела порадовать экс-возлюбленного.