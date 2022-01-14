Канье Уэст избил фаната и теперь может сесть в тюрьму, – СМИ

Американский рэпер Канье Уэст в Лос-Анджелесе избил фаната, который просил у него автограф и начал фотографировать. Теперь артисту грозит тюрьма.

Эта новость быстро разлетелась по мировым СМИ. Рэпер якобы набросился на поклонника возле ночного клуба. Похоже, что биполярное расстройство в который раз проявилось у него.

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Канье Уэст избил фаната

Сначала рэпер толкнул фаната, а затем ударил его в голову и шею. Это произошло примерно в 3 часа ночи. Очевидцы сообщают, что поклонник попросил у знаменитости автограф и проигнорировал просьбу не фотографировать. Именно это разозлило Канье, который набросился на мужчину и кричал, что люди не понимают, через что он сейчас проходит.

В сети распространили видео инцидента. На ролике можно увидеть, что после нападения пострадавший лежал на асфальте.

Пока правоохранители приехали на место происшествия, рэпера там уже не было. Мужчина, которого ударил Уэст, отказался от медицинской помощи. Сейчас продолжается следствие. Если вину артиста докажут, ему грозит до 6 месяцев заключения.

Напомним, на днях Канье Уэст подтвердил роман с актрисой Джулией Фокс. Влюбленные снялись в страстной фотосессии.