Как и подозревали: жена Чарльза III Камилла официально станет королевой

5 апреля 2023, 16:29
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Источник:

Королевская семья

Жена короля Великобритании Чарльза III после коронации официально станет королевой. Отметим, что Камилла является королевой-консортом, но эту приставку уберут через месяц.

О смене титула стало известно из приглашения на коронацию монарха, которая состоится 6 мая. Раньше многие подозревали, что это произойдет. Добавим, что на событие пригласят более 2 тысяч гостей.

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Что известно о титуле Камиллы

  • Сначала жена Чарльза ІІІ была известна как принцесса-консорт.
  • Впоследствии она стала королевой-консортом, ведь ее муж после смерти Елизаветы II стал королем.
  • Теперь приглашение Букингемского дворца подтверждает, что с момента коронации Чарльза III Камилла официально станет королевой.

Источник, близкий к дворцу, сообщил, что коронация – это удачное время, чтобы начать называть Камиллу королевой.

Добавим, что 4 апреля дворец выпустил цветочную открытку-приглашение, которая показала, что Камиллу все сочтут королевой после коронации. Стоит отметить, что ее разошлют всем приглашенным гостям.

Отметим, что еще в октябре все обсуждали то, что из титула супруги Чарльза III хотят убрать слово "консорт". Это планировалось сделать с помощью королевских помощников к коронации, так и получилось.

До коронации король Чарльз ІІІ сделал новое фото с женой. Его опубликовали на сайте Королевской семьи.


Король Чарльз и королева-консорт Камилла / Фото с сайта королевской семьи

Когда пройдет коронация Чарльза ІІІ: основное

  • Короля Чарльз III коронуют вместе с супругой королевой-консорт Камиллой. Событие состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Церемонию проведет архиепископ Кентерберийский.
  • После службы Чарльз ІІІ и Камилла выйдут на балкон Букингемского дворца с другими членами королевской семьи.
  • Во всем Великобритании с 6 по 8 мая будут праздничные дни. План мероприятий – узнавайте по ссылке.
  • В воскресенье, 7 мая, отгремит коронационный концерт в Виндзорском замке и пройдут большие коронационные обеды по всей стране.

Автор: Марія Бондар