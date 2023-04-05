Как и подозревали: жена Чарльза III Камилла официально станет королевой
Источник:Королевская семья
Жена короля Великобритании Чарльза III после коронации официально станет королевой. Отметим, что Камилла является королевой-консортом, но эту приставку уберут через месяц.
О смене титула стало известно из приглашения на коронацию монарха, которая состоится 6 мая. Раньше многие подозревали, что это произойдет. Добавим, что на событие пригласят более 2 тысяч гостей.
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Что известно о титуле Камиллы
- Сначала жена Чарльза ІІІ была известна как принцесса-консорт.
- Впоследствии она стала королевой-консортом, ведь ее муж после смерти Елизаветы II стал королем.
- Теперь приглашение Букингемского дворца подтверждает, что с момента коронации Чарльза III Камилла официально станет королевой.
Источник, близкий к дворцу, сообщил, что коронация – это удачное время, чтобы начать называть Камиллу королевой.
Добавим, что 4 апреля дворец выпустил цветочную открытку-приглашение, которая показала, что Камиллу все сочтут королевой после коронации. Стоит отметить, что ее разошлют всем приглашенным гостям.
Отметим, что еще в октябре все обсуждали то, что из титула супруги Чарльза III хотят убрать слово "консорт". Это планировалось сделать с помощью королевских помощников к коронации, так и получилось.
До коронации король Чарльз ІІІ сделал новое фото с женой. Его опубликовали на сайте Королевской семьи.
Король Чарльз и королева-консорт Камилла / Фото с сайта королевской семьи
Когда пройдет коронация Чарльза ІІІ: основное
- Короля Чарльз III коронуют вместе с супругой королевой-консорт Камиллой. Событие состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Церемонию проведет архиепископ Кентерберийский.
- После службы Чарльз ІІІ и Камилла выйдут на балкон Букингемского дворца с другими членами королевской семьи.
- Во всем Великобритании с 6 по 8 мая будут праздничные дни. План мероприятий – узнавайте по ссылке.
- В воскресенье, 7 мая, отгремит коронационный концерт в Виндзорском замке и пройдут большие коронационные обеды по всей стране.