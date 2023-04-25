Кондратюк опроверг слова Каменских, что она с Потапом уехала из Украины за неделю до войны

Ранее Настя Каменских заявляла, что вместе с мужем, рэпером Потапом уехала из Украины за неделю до начала полномасштабного вторжения. Однако украинский продюсер Игорь Кондратюк опроверг это, вспомнив их встречу 20 февраля.

Он отметил, что виделся с Потапом на съемках одного из телешоу, которое снималось за четыре дня до войны. Добавим, что Каменских летом 2022 года. вернулась в Украину.

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В интервью Кондратюк рассказал, что вместе с Потапом участвовал в телешоу, съемки которого прошли 20 февраля. Ведущая вспомнила, что Настя раньше заявляла, что уехала с Потапом в Испанию еще за неделю до вторжения.

Запись состоялась 20 февраля. Одним из ведущих был Потап. Ну, 20 февраля я точно снимался в этом шоу. Не важно,

– ответил Кондратюк.

Продюсер добавил, что не может разглашать подробности о новом телешоу из-за условий контракта.

К слову, Настя Каменских не скрывает, что уехала из Украины еще до начала полномасштабного вторжения. Тогда артистка с мамой и любимым отправилась на отдых в Испанию. Когда началась война, семья решила не возвращаться, поэтому на Потапа и Каменских посыпалась критика. Добавим, что рэппер до сих пор не в Украине. Любимого певицы обвиняли в трусости, потому что он отсиживается за границей.

Почему Настя Каменских не осталась в Европе

Певица заявила, что причина банальная – "дома действительно помогают даже стены".

Как много у тебя есть мест силы в Киеве! Как энергетически насыщает возможность прогуляться по любимым улицам или постоять часок на смотровой площадке и полюбоваться родным городом,

– заявила Настя Каменских.

Более того, за границей она не встречала украинцев, которые не хотели бы вернуться домой. По ее мнению, там люди ставят жизнь на паузу и пересиживают войну. "Для большинства настоящее – это выживание в сложившихся условиях. И это очень тяжело. Каждому из нас хочется быть дома, на родной земле", – подчеркнула артистка.