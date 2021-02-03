Успешная американская модель Хейли Бибер замужем за певцом Джастином Бибером. Она рассказала о борьбе любимого с болезнью Лайма и своей борьбе с критикой в соцсетях.

Источник: People

Успешная американская модель и жена канадского исполнителя Джастина Бибера дала откровенное интервью, в котором рассказала о борьбе любимого с болезнью Лайма и о том, как она справляется с критикой в соцсетях.

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Хейли Бибер о борьбе Джастина с болезнью Лайма

Джастину Биберу диагностировали болезнь Лайма в начале 2020 года. Его жена уже переболела ею, поэтому помогает любимому справиться с симптомами.

Обратите внимание! Болезнь Лайма – это инфекционное заболевание с поражением кожи, нервной и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Болезнь Лайма может закончиться летальным исходом или инвалидностью. Обычно люди заражаются болезнью через укусы клещей.

Хейли Бибер рассказала, что болезнь Лайма заставляет серьезнее задуматься о своем здоровье и обращать внимание на все симптомы. Сложности заключаются и в том, что многие не верят в существование этого заболевания.

Сейчас с болезнью Лайма борется мой муж. Он очень серьезно погружен в этот вопрос. Главное в этом деле – найти правильных врачей, которые докопаются до сути любых проблем со здоровьем, которые могут у вас возникнуть,

– рассказала Хейли Бибер.



Хейли и Джастин Биберы / Фото из инстаграма Хейли Бибер

Хейли Бибер о реакции на критику в соцсетях

Модель является публичной личностью, поэтому часто сталкивается с излишним и негативным вниманием от публики или прессы. Она призналась, что ходит к психотерапевту, где размышляет над своими чувствами. Также ей помогает то, что звезда может делиться проблемами с Джастином Бибером, который был знаком с медийностью с юношеского возраста.

Кроме того, Хейли Бибер часто молится, занимается физическими упражнениями и иногда делает перерывы в пользовании соцсетями. Так она чувствует себя менее подавленной. К тому же, модель закрыла комментарии под сообщениями в соцсетях.

"Я не читаю комментарии. Я закрываю свои комментарии на своей личной странице, поэтому комментировать могут только люди, за которыми я слежу. Это на самом деле большие перемены для меня, потому что все эти люди будут писать только положительные комментарии", – сказала Хейли.