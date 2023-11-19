С моими принцессами, – Камалия очаровала редкими кадрами с дочерьми
Источник:Камалия
Украинская певица Камалия тронула поклонников фотографией со своими дочерьми, 10-летними Арабеллой и Мирабеллой.
Дети певицы живут с отцом Мохаммедом Захуром в Лондоне. Периодически знаменитость приезжает к детям в Великобританию или наоборот – дочери к маме в Украину.
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Камалия опубликовала нежную фотографию с дочерьми
Певица прилетела на неделю в Лондон, чтобы провести время со своими девочками. Перед тем, как вернуться назад в Украину, она сделала ласковое фото с дочками. Они выглядели счастливо.
Наш уютный вечер с моими принцессами в канун моего отъезда в Украину. Это была, как всегда, прекрасная неделя в родном кругу. Снова буду очень скучать по вам!
– написала звезда.
В настоящее время дочери Камалии Арабелла и Мирабелла проживают вместе с отцом в столице Великобритании. Девочки учатся в одной из элитных школ Лондона. Камалия рассказывала, они с мужем приняли такое решение из-за войны в Украине. Певица уверяла, что когда в Украине станет спокойнее жить, то дочки вернутся сюда, поскольку ужасно скучают по дому.
Что известно об отношениях Камалии и Захура
- Недавно певица рассказывала, что они хорошо общается с эксчеловиком после развода. Однако коммуникация касается отцовства и профессионального сотрудничества.
- В сентябре дочерям Камалии исполнилось 10 лет. У них было единственное желание – отметить день рождения дома в Киеве. Дети прилетели из Лондона в Украину и отметили этот день в кругу семьи и друзей.
- В июле певица вместе с детьми впервые за длительное время вернулась в Украину. Камалия распространила фотографию с двумя дочерьми на фоне поезда "Укрзализныци". Они были очень счастливы.
- В апреле 2023 года Камалия объявила о разводе с мужем Мохаммадом Захуром после 20 лет брака. Официальной причины пара не называла. Только известно, что они "продвигаются вперед врозь и больше не будут партнерами в браке". Пара воспитывает двух дочерей – 10-летнюю Арабеллу и Мирабеллу.