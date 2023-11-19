С моими принцессами, – Камалия очаровала редкими кадрами с дочерьми

Украинская певица Камалия тронула поклонников фотографией со своими дочерьми, 10-летними Арабеллой и Мирабеллой.

Дети певицы живут с отцом Мохаммедом Захуром в Лондоне. Периодически знаменитость приезжает к детям в Великобританию или наоборот – дочери к маме в Украину.

Ого Камалия показала, чем покорила мужчину-миллиардера 20 лет назад: "До сих пор помню"

Камалия опубликовала нежную фотографию с дочерьми

Певица прилетела на неделю в Лондон, чтобы провести время со своими девочками. Перед тем, как вернуться назад в Украину, она сделала ласковое фото с дочками. Они выглядели счастливо.

Наш уютный вечер с моими принцессами в канун моего отъезда в Украину. Это была, как всегда, прекрасная неделя в родном кругу. Снова буду очень скучать по вам!

– написала звезда.

В настоящее время дочери Камалии Арабелла и Мирабелла проживают вместе с отцом в столице Великобритании. Девочки учатся в одной из элитных школ Лондона. Камалия рассказывала, они с мужем приняли такое решение из-за войны в Украине. Певица уверяла, что когда в Украине станет спокойнее жить, то дочки вернутся сюда, поскольку ужасно скучают по дому.

Что известно об отношениях Камалии и Захура